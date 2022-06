Un fotbalist brazilian care s-a întors în România după mulți ani a gustat din celebrul mic. Reacția lui e neprețuită VIDEO

Pentru microbiștii înrăiți din fotbalul românesc numele echipei FC Vaslui este unul cunoscut. Înființată în 2002, sub patronajul lui Adrian Porumboiu, echipa avea un parcurs excelent între anii 2007-2012. Printre jucătorii echipei conduse de Porumboiu se afla și un brazilian, Wesley Lopes, ajuns aici în 2009. Brazilianul devenea cel mai scump transfer la acel moment, suma fiind de 1 milion de dolari. Avea debutul cu FC Vaslui într-un amical cu Standard Baku. La finalul sezonului competițional era golgheterul echipei, ulterior devenind golgheterul FCS Vaslui și în Liga , cu 27 de goluri.

Ajuns astăzi la 41 de ani, brazilianul Wesley Lopes se poate mândri cu titlul de golgheter în Liga 1 din România. La finalul perioadei de aici, avea nu mai puțin de 27 de goluri înscrise pentru FCS Vaslui. Despre perioada sa de glorie de la echipa lui Porumboi, Wesley Lopes a declarat în exclusiviate pentru Playsport LIVE:

„Am fost foarte mulțumit la Vaslui. Pentru că eu am lucrat și am demonstrat că merit banii. Dacă nu joci nimic, prima dată mi s-ar fi spus Wesley, pleacă în Portugalia!

Am muncit, am ajuns căpitanul echipei. Eu și Adailton am dormit trei ani în camera. Mai mult decât cu soția.”, declară Wesley Lopes pentru Playsport.ro