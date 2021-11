Un fost șef al fotbalului, despre refuzul lui Gică Hagi de a prelua naționala: „Vă garantez asta!” VIDEO

Gică Hagi a refuzat oferta FRF de a prelua naționala. „Regele” a motivat gestul prin incompatibilitatea între postul de selecționer și cel de acționar principal la un club din Liga 1, Farul Constanța. Reacția lui Hagi a generat opinii contradictorii printre oamenii de fotbal. Câțiva foști colegi de națională l-au criticat aspru pentru refuz, pe când alții sunt convinși că totul a fost doar o strategie a lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, pentru a-l scoate pe Hagi „din cărți”. Un fost șef al fotbalului românesc a lămurit misterul „negocierilor” FRF – Gică Hagi.

Numele lui Gică Hagi este suficient pentru a deschide orice ușă în lumea fotbalului internațional. Dor anumite uși din țară par mai mereu închise pentru el. Pentru a spulbera această idee, șefii FRF l-au invitat pe Hagi la o discuție despre preluarea naționalei, ca selecționer. Una în care i-a fost propus un proiect pe 4 ani. Dar „Regele” a refuzat oferta, explicând că ar fi în incompatibilitate cu rolul său de acționr principal al unei echipe din Liga 1.

Am onorat invitația de a avea o discuție cu președintele Federației. Dar lucrurile erau clare, eu am un club, nu pot lăsa loc la multe speculații. Am stat două ore împreună, dar nu exista nicio soluție, pentru că eu sunt acționar majoritar. Chiar nu aveam cum să mă extrag acum, din această situație. Eu nu pot să creez confuzie unde mă duc, eu vreau să fie lucurile clare, proiect ambițios, obiective clare”, a declarat Gică Hagi, la Digisport.