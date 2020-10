Un fost patron al Rapidului, momente tandre în centrul Bucureștiului. Cum a abordat o blondă, în văzul tuturor

În 2003 fotbalul românesc avea să sufere multe transformări. Printre acestea a fost și vânzarea clubului Rapid, din ograda lui Copos în cea a unui așa-zis milionar masonic. NI meni nu știa foarte multe despre acesta, dar, ulterior, s-au aflat multe. Nicolae Cristescu a fost un personaj misterios și ambiguu.

Nicolae Cristescu, un fost patron al Rapidului, milionar masonic și țepar

În 2003 George Copos, afaceristul controversat și blamat de fanii Rapidului, decide să vândă clubul. Presa vremii relata despre acest episod, dar contrariată de personajul care avea să cumpere clubul. Rapidist declarat, noul patron avea să devină Nicolae Cristescu, despre care se știa la acel moment doar că are afaceri în Capitală. Același Nicolae Cristescu povestește într-un interviu că este rapidist de când se știe, și că a făcut parte dinviața clubului încă din vremea comunistă.

”Rapidist adevărat, născut pe strada Turda, lîngă Podul Grant. De la 2 ani ţin cu echipa asta! Mă lua tata în cîrcă şi mă ducea pe stadion. În adolescenţă nu ratam nici o deplasare şi nici un antrenament, au fost ani minunaţi. În ’88 am devenit director de complex la Piaţa Floreasca. Lumea trăia greu în România, produse pe cartelă, sărăcie. Eu le dădeam carne de porc, de vită, sucuri celor de la Rapid. Înainte de meciuri opreau la mine, apoi mergeam împreună la meciuri.”, povestea în 2003 Nicolae Cristescu.

Afaceristul, venit de nicăieri, în același interviu povesștete ce afaceri are, ba mai mult, recunoaște că este și mason. Acest episod, după ce s-a aflat cine este patronul din 2003 al Rapidului, a creat controverse, Cristescu încercând să elucideze problema.

”Sînt mason. Dar masoneria e o organizaţie mult prea serioasă şi importantă ca să o asociem cu o activitate sportivă. Chiar m-a sunat Marele Maestru al României, medicul Radu Bălănescu, directorul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, după toate asocierile cu Rapidul. Prin dumnealui ţara noastră va organiza cel mai mare eveniment masonic planetar, care se ţine o dată la 7 ani şi reuneşte toţi marii maeştri din lume!”

Multă vreme Nicolae Cristescu s-a lăudat cu afacerile pe care le deține, și trebuie să recunoaștem că nu sunt puține. Cristescu declara că: ”eu nu am doar o piaţă, ci două. Am mai multe carmangerii şi măcelării, 320 de magazine, două hoteluri, un restaurant, plus o aripă a Spitalului Caritas. Iar dacă aş aduna suma totală a terenurilor pe care le deţin, aş ajunge la o sumă colosală!”.

Nicolae Cristescu, momente tandre în centrul Bucureștiului

După o perioadă gri în care a fost la conducerea clubului din Giulești, Nicolae Cristescu dispare din peisajul fotbalului românesc, la fel cum a apărut. Bănuim că s-a ocupat de afacerile domniei sale.

Acum, în pandemie afaceristul a avut și el probleme, la fel ca toată lumea de altfel, numai că asta nu l-a împiedicat să agațe blonde în plină stradă. Recent paparazzi Cancan.ro l-au surprins pe masonul și afaceristul Cristescu într-o ipostază mai puți ortodoxă.

Cum a abordat o blondă, în văzul tuturor

În plină zi, în Capitală, Cristescu a fost suprins înghesuind o tânără blondă într-un bolid de lux. Și se pare, că nefiind învățat cu refuzul, afaceristul a insistat în ceva. Cei de la Cancan relatează că acela a fost momentul în care afaceristul s-ar fi aplecat peste domnișoară furându-i un sărut, ca mai apoi să plece în treaba lui.