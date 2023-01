Un fost jurnalist de la Europa Liberă, dezvăluire uluitoare despre Ion Țiriac. „Are gradul de general SIE în rezervă, a spălat în RFG banii securității”

Ion Țiriac este sub mare presiune în ultima vreme, după ce în presă a reapărut un dosar în care se spune că a colaborat cu Securitatea comunistă sub numele de Titi Ionescu. Mihai Rusu, fost jurnalist la Europa Liberă înainte de Revoluție, susține că omul de afaceri a fost un personaj foarte important pentru organele statului, din acea vreme, pentru că „spăla bani în RFG” și declară, într-un interviu exclusiv acordat playsport.ro, că al doilea cel mai bogat om din România are grad de general SIE în rezervă.

Mihai Rusu, dezvăluiri despre Ion Țiriac, în exclusivitate pentru playsport.ro

Mihai Rusu este un fost jucător de tenis care a lucrat ani mulți la Europa Liberă, postul de radio care îi provoca multe supărări lui Nicolae Ceaușescu pentru că vorbea despre lipsurile uriașe din țara noastrp. A evadat din România în anul 1977 și s-a stabilit în Germania Federală în orașul Munchen. Mihai Rusu a interacționat de multe ori cu Ion Țiriac și Ilie Năstase și susține că a avut acces la multe informații confidențiale.

Fostul jurnalist a analizat noul scandal din presa din România, în care Ion Țiriac este acuzat că a avut dosar la securitate. În anul 1963 ar fi semnat chiar un angajament sub numele de Titi Ionescu.

„E foarte important să vedem aceste documente în cheia acelei perioade, la fel ca și întreaga activitate a lui Țiriac din anii ‘60-’80. Cum a făcut el balet printre securiști, milițieni și afaceri tenebroase pentru a-și urmări interesele personale. După cum reiese din acte, a fost recrutat de Direcția a 2-a de Contrainformații a Securității. La acel moment, pasul a însemnat pentru Țiriac, angajat militar la Dinamo, un CEC în alb vizavi în special de ieșirile în străinătate, care reprezentau un imens avantaj. Căpăta prioritate la deplasări externe, dispăreau obstacole la pașapoarte, i se deschidea alt univers, pe altă poziție, iar, pe de altă parte, Securitatea se împăuna că a pus mâna pe un agent cu nume mare, legendat cu indicativul „Titi Ionescu”, declarat Mihai Rusu în exclusivitate pentru playsport.ro.

Ion Țiriac, general SIE în rezervă?

Ion Țiriac a recunoscut că de câte ori se întorcea din străinătate era întrebat unde a fost, cu cine s-a întâlnit și ce au au vorbit. Fostul jucător de tenis susține însă că niciodată nu a „turnat” pe nimeni și că nici nu a semnat un angajament de colaborator.

„Din cartea altui fost coleg de-ai mei de la Europa Liberă, Liviu Vălenaș, «Fabrica de spioni», aflăm negru pe alb că, în anii ‘90, Ion Iliescu l-a avansat pe Țiriac la gradul de general SIE, alături de Teodor Meleșcanu sau George Păunescu. Așa că există minime date pentru a suspecta că, și în zilele noastre, Țiriac este general SIE în rezervă! În plus, aceeași sursă oferea informația că, într-o revistă din iulie 2009 a Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, entitate finanțată de Guvernul României, despre Țiriac se scria că «a spălat în RFG banii Securității»”, a mai spus fostul jurnalist.

TOP 10 al miliardarilor din România în 2022, conform clasamentului Forbes:

1. Dragoș și Adrian Pavăl – 13 miliarde de lei

2. Ion Țiriac – 8,5 miliarde de lei

3. Daniel Dines – 8 miliarde de lei

4-5. Ion Stoica și Matei Zaharia – 7,5 miliarde de lei

6. Florin și Măriuca Talpeș – 4,7 miliarde de lei

7. Ștefan Vuza – 4,5 miliarde de lei

8. Anastasia Soare – 3,4 miliarde de lei

9. Anca Vlad – 2,8 miliarde de lei

10. Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu – 2,5 miliarde de lei