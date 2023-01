Ion Țiriac, reacție fermă după ce a fost acuzat că a colaborat cu Securitatea. „Cei de la CIA știu treaba asta de 10 ani”. Ce a făcut când l-a vizitat pe președintele J.F. Kenedy

Ion Țiriac a reacționat după ce în presă au apărut informații că ar fi colaborat cu securitatea comunistă. Fostul jucător de tenis a recunoscut că după ce se întoarcea de la competițiile din străinătate era „luat la întrebări” de organele statului, dar spune că declarațiile lui nu erau despre anumite persoane, ci despre activitatea lui.

Ion Țiriac este în centrul unui scandal uriaș. În presă au apărut informații că ar fi colaborat cu securitatea din vremea comunistă și că ar fi dat mai multe note având numele de Titi Ionescu. Fostul jucător de tenis a negat aceste acuzații și a dezvăluit cum se purtau dialogurile cu cei care voiau să știe ce a făcut și cu cine s-a întâlnit în străinătate. Spune că nu a avut dosar de colaborator și este surprins că a apărut unul în condițiile în care acum câțiva ani a încercat să afle dacă un astfel de document există.

„Uitaţi-vă în ochii mei, v-am minţit eu vreodată? Eu n-am avut dosar la Securitate. «Domnule ministru Rus, scoate domne’ dosarul să-l văd şi eu», dar zice: «Domnu’ Ţiriac, nu ai». «Cum să nu am, pentru că am fost miliţian şi 30 de ani am fost privilegiatul acestei ţări. Eu aveam atunci un paşaport pe care dumneavoastră nu-l aveaţi».

Şi mă duceam, intram şi ieşeam. Şi mă întreba: «Tovarăşu Ţiriac, unde ai fost?». «Păi am fost la Washington la turneu»… «Şi ce ai făcut acolo?». Deci trebuia să dau un raport când mă întorceam. Şi spuneam că am jucat tenis. «Dar pe lângă tenis ce-ai mai văzut?»… «Aţi fost la Kennedy acasă?’… şi spuneam «Păi de acum ştiţi? Cei de la CIA ştiu de vreo 10 ani, aşa că şi voi trebuie să ştiţi tot de 10 ani». «Şi ce aţi făcut acolo?». «Am făcut cârnaţi şi am jucat fotbal american». Adică toate treburile astea (n.r. – erau raportate)”, a declarat Ion Țiriac.