Un fost concurent de la Chefi la Cuțite dă cărțile pe față: „Nu știe să țină o echipă.” Cine este cel mai bun jurat de la Antena 1

Un fost concurent de la Chefi la Cuțite face dezvăluiri din culisele show-ului culinar difuzat de postul de televiziune Antena 1. A vrut să intre în echipa lui chef Florin Dumitrescu, dar a ajuns la chef Cătălin Scărlătescu. Alfred Ionuț Olteanu, alias Alpha, ne-a povestit cum sunt cei doi maeștri bucătari în spatele camerelor, dar și de ce chef Sorin Bontea este „miezul” emisiunii.

Alpha, fost concurent la Chefi la Cuțite: „Chef Scărlătescu se lasă copleșit de emoții”

Alpha a mers la Chefi la Cuțite fără să aibă experiență în bucătărie. Aproape că nu i-a venit să creadă că a fost selectat în echipa lui chef Scărlătescu în urma probelor la care au participat cei mai mulți concurenți din istoria show-ului culinar.

„Am luat 3 cuțite. Am zis că e o glumă proastă, am fost no stress. Voiam să ajung la chef Florin. Mi se pare că e amuzant pe Instagram, că posta niște story-uri în care o sâcâia pe nevastă-sa. Nu mă gândeam că o să ajung la Scărlătescu. El m-a ales”, a declarat Alpha pentru Playtech – secțiunea Impact.

A fost cel de-al doilea concurent eliminat din echipa lui chef Scărlătescu, iar în momentul în care a părăsit show-ul a spus că nu va mai intra niciodată în bucătărie. A glumit, evident. Poate că ar fi ajuns mai departe dacă ajungea în echipa lui chef Dumitrescu, deși spune că „miezul” emisiunii este chef Bontea:

„Pe Dumitrescu îl admiram că era mai tânăr, mai hipsteraș, avea un vibe super tare. Din tot ceea ce am văzut eu, mi-am dat seama că miezul este Bontea, care chiar știe ce face, îi pune la muncă într-un mod super fain pe toți din echipă, în mod egal. La un moment dat primărița doar spăla și el a zis.. băi, nu am luat-o doar să spele, faceți toți.”

De ce nu i-a plăcut atât de mult în echipa lui chef Scărlătescu? Pentru că nu ar fi știut cum să își motiveze concurenții, iar acest lucru poate avea drept cauză lipsa de încredere:

„Eu am înțeles că el e bun când face ceea ce face, dar singur, să pună el mâna să facă, să guste. Cred că are probleme cu încrederea, că nu are încredere în ceilalți. Pentru mine era un om foarte complicat, a fost greu să mă înțeleg cu el și nu îmi dădeam seama dacă ne încurajeză sau efectiv ne bate la cap. Nu îl simțeai. Mă gândesc că se lasă copleșit de emoții. Pentru mine chiar a fost o persoană super complicată și am avut impresia că nu știe să țină o echipă.”

L-am întrebat pe Alpha ce ar fi făcut cu banii dacă ar fi câștigat Chefi la Cuțite, iar răspunsul nu este deloc surprinzător pentru cei care îl cunosc:

„M-aș fi tatuat (râde)… Probabil investeam în ceva, un magazin de kendama, un hub de activități, unde poți să faci multe, rubik, cărți, video.”

De ce kendama? Pentru că ăsta a fost motivul plecării lui din Alexandria, orașul în care a crescut. A venit la București sub pretextul că studiază, dar a făcut fix ceea ce i-a plăcut cel mai mult:

„Aveam alte planuri prin 2012-2015. Mă jucam, postam super mult, m-au observat foarte multe firme din afară și prin 2016 am fost observat de Sweets Kendamas și am intrat sub aripa lor. Am început să lucrez pentru Sweets Kendamas ca jucător profesionist, organizam evenimente.”

În 2018, a fost gazda Campionatului European de Kendama, alături de Oase. Evenimentul la care au participat peste 800 de persoane a avut loc în România, la Caro Hotel Club din București.

Alpha și-a făcut deja planurile pentru următoarea perioadă: vrea să crească media de vârstă a kendamiștilor din România. La noi, pasionații de kendama au vârste cuprinse între 7 și 30 de ani, în timp ce în celelate țări din Europa jucătorii au între 15 și 35 de ani.