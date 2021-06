Un clujean și-a găsit locul de parcare ocupat. Ce i-a făcut șoferului nepăsător nu vezi în București

Așa cum relatam recent, România se confruntă cu lipsa locurilor de parcare. În același timp suferim și la gradul de civilizație în trafic, dar și când vine vorba de modul și locul unde ne parcăm mașina. O lecție de civilizație și bun simt a primit-o un șofer care și-a parcat mașina în locul de parcare al altui cetățean. Evenimentul s-a întâmplat în Cluj.

Locul de parcare a ajuns un adevărat lux în România

La numărul mare de mașini existente acum în România, locul de parcare a ajuns un lux, am putea spune. Odată prin lipsa acestora, dar și prin costurile pe care le are un posesor de autoturism. Dacă e să ne rezumăm la București, cel mai mare oraș din țară, locul de parcare poate ajunge să coste 8.640 de lei pe an. Suma este enormă, în comparație cu veniturile medii ale românilor.

Nici în alte orașe din țară situația nu este alta. Orașele mari au probleme, de asemenea, cu locul de parcare pe locuitor, posesor de autovehicul. Costurile, impuse de autoritățile locale, au crescut de la an la an, ceea ce face și mai grea achiziția sau rezervarea uui loc de parcare.

O lecție de educație în trafic la Cluj

În același timp, pe lângă penuria unui loc de parcare, ne mai lovim și de lipsa de civilizație a unora. Nu de puține ori vi s-a întâmplat să aveți un loc de pacare în care un alt cetățean să decidă să-și parcheze mașina. O astfel de situație, conform publicației „Ziarul de Cluj”, a avut loc în localitate.

Clujul, ca și Capitala, s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Odată cu această explozie demografică și socială, inclusiv aici a apărut criza locurilor de parcare. Publicația mai sus amintită relatează despre un caz al unui cetățean care a decis să-și parcheze mașina pe locul de parcare al altui clujean.

Dar nu s-a întâmplat așa cum v-ați aștepta, cu violență sau cu zgâriat de mașină. Nu. Posesorul locului de parcare a decis o rezolvare mult mai simplă și de bun simț. Acesta i-a lăsat celui care a ocupat locul de parcare, pe parbriz, o scrisoare în care se afla un pix și o foaie de hârtie, dar și un mesaj.

„Stimate șofer, îți ofer cu drag instrumentele necesare pentru a lăsa un număr de telefon, în cazul în care ești nevoit să ocupi locul de parcare al altcuiva. Respect”, i-a scris clujeanul șoferului, pe un plic, conform publicației „Ziarul de Cluj”.

„A fost vina mea 100%”

Cetățeanul vinovat a relatat despre acest eveniment pe Facebook, recunoscându-și vina.

„Pentru început doresc să mulțumesc proprietarului parcării pentru diplomația de care a dat dovadă și dușul rece care l-am primit în momentul citirii mesajului lasat. Am greșit, recunosc ! Nu are rost să încerc să dau explicații deoarece a fost vina mea 100%. Voi păstra acest mesaj pentru a ști altădată să nu mai ocup un loc de parcare care nu-mi aparține. Mea culpa”, a transmis inculpatul, pe un grup de Facebook al șoferilor.

Iată că se mai pot rezolva astfel de incidente civilizat și cu bun simț. Pe de altă parte e bine de evitat astfel de situații, care pot ajunge să fie rușinoase, mai ales pentru cel vinovat.