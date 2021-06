Cum a ajuns un loc de parcare să fie vândut cu 1 milion de euro în Hong Kong. De ce e special

Peste tot în lume, România nu face excepție, sunt din ce în ce mai greu de găsit locuri de parcare. În România, cel puțin, locurile de parcare au ajuns aproape un lux. Costurile pentru a avea posibilitatea să-ți parchezi mașina au crescut veriginios. În unele cazuri posesorii de mașini pot plăti sume exorbitante pentru un loc de parcare. În Hong Kong, de exemplu, s-a ajuns la suma enormă de un milion de euro pentru un loc de parcare.

Locul de parcare în România a ajuns un lux

Conform unor date statistice, sunt aproximativ 1,2 milioane de locuri de parcare publice din România. Aceleași date arată că sunt aproximativ 7 milioane de vehicule înmatriculate în România la sfârșitul anului 2019. De atunci au trecut doi ani, deci, concluzia este că numărul mașinilor a crescut.

Dacă comparăm statutul din România cu statutul de parcare publică din Europa, în UE numărul total de locuri de parcare reglementate este de 40.887.697. Un număr de 26.175.123 sunt în afara străzii și 14.712.574 sunt în stradă, conform unui raport EPA.

Loc de parcare vândut în Hong Kong cu o sumă record

Dacă e să ne uităm în București, conform deciziilor PMB din 2020, un loc de parcare a ajuns să coste 84 lei/an în zona A, 66 lei/an în zona B, 55 lei/an în zona C, 37 lei/an în zona D, în acest an, 2021. În afară de decizia PMB mai sunt și cele de sector. În sectorul 3, conform informațiilor, în urma unei licitații s-a ajuns la suma de 4.000 de lei pe an pentru un spațiu de parcare.

Un loc de parcare simplu a fost vândut în Hong Kong pentru suma de un milion de euro. Acest loc era situat într-un complex rezidențial de lux din oraș, spun cei de la Le Figaro. Locul de parcare de 12,5 metri pătrați este situat într-un complex de locuințe de la Peak, cel mai exclusivist cartier al orașului, pe unul dintre munții cu vedere la insula Hong Kong.

În timp ce cei mai bogați rezidenți cheltuiesc milioane de dolari pentru a-și cumpăra casa de vis, milioane de locuitori se luptă să plătească chiria apartamentului lor, de multe ori mai mic de un metru pătrat. Nu mai vorbim de un loc de parcare.

Un studiu a estimat că prețul mediu al unei proprietăți din Hong Kong este de aproape un milion de euro. Cu alte cuvinte plata unui milion de euro pentru un loc de parcare, pentru bogații din Hong Kong, este un chilipir.