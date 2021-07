Un club al pescarilor, creat dintr-o veche cherhana uitată de lume. Ce oferă acest loc minunat turiștilor care vin la malul Dunării

Clădirea fostului Acvariu din Călărași a fost lăsat în paragină timp de 28 de ani, însă a renăscut în Clubul Pescarilor. Investiția de modernizare s-a ridicat la suma de 340.000 de euro. Lucrarea a fost finalizată, iar inaugurarea a avut loc zilele trecute.

Valoarea proiectului a fost de 1.622.249,66 de lei, adică aproximativ 340.000 de euro. Proiectul a fost accesat de autoritățile locale și finanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Conform Primăriei Călărași, aici vor avea loc expuneri care susțin exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii, a biodiversității și care nu pun în pericol rezerva piscicolă din zonă, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.

În trecut, clădirea a avut mai multe destinații. În anii ’60, aici a funcționat cherhanaua orașului. Între anii 1970 – 1980, a găzduit o secție a Casei Pionerilor. La 1 iunie 1980 s-a înființat Grădina Zoologică din Călărași. Aici se regăseau câteva mamifere sălbatice și domestice, dar și o colecție de păsări exotice.

După mutarea Grădinii Zoologice, din anul 1985 până în 1990, clădirea a avut destinația de acvariu. Între 1990 și 1993, clădirea a fost punct de unitate de alimentație publică și punct de atracție a orașului. Aici se făceau plimbări cu bărci de agrement și hidrobiciclete.

La inaugurare au fost prezenți primarul Marius Dulce, Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean, deputatul Constantin Bîrcă și Senatorul Nicușor Cionoiu, consilieri locali și județeni.

„Astăzi am reuşit să inaugurăm acest club al pescarilor, obiectiv pe care le-am realizat în timp record. Am muncit destul de mult, aproape la două zile eram aici ca să găsim soluţii pentru finalizarea lui. Din cauza vremii nefavorabile s-a lucrat efectiv vreo trei luni şi jumătate. Această locaţie reabilitată şi modernizată, cunoscută sub denumirea de „Acvariu” va contribui la dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti”, a declarat Marius Dulce.