Un chiriaș din Cluj, obligat să plătească pentru înmormântarea unei vecine. Ce a povestit bărbatul

Unii dintre noi, măcar o perioadă din viață, am fost nevoiți să stăm cu chirie, mai ales în perioada studenției. Și, așa cum este și normal, în afară de plata chiriei, am avut și celelalte lucruri de plătit, întreținere, lumină, gaze, etc. Dar, cum ar fi să primiți pe nota de plată obligația de a plăti, chiar și o sumă modică, pentru înmormântarea unei vecine? Acest lucru s-a întâmplat și este cazul despre care relatăm azi, și anume faptul că un chiriaș din Cluj a fost obligat să plătească pentru înmormântarea unei vecine.

Statul cu chirie a ajuns o corvoadă

Statul în chirie, mai ales în aceste zile când toate prețurile au explodat, nu mai este un lucru ușor pentru nimeni. Asta mai ales dacă, să zicem, ești student, ai bani puțini și cu greu reușești să faci față cheltuielilor.

Așa cum scriam, relativ recent, în Cluj chiriile au crescut în utlimul an cel puțin, așa că a devenit o situație extrem de grea pentru un tânăr student, și fără servici să zicem, să-și plătească toate datoriile.

Într-un alt material, tot referitor la chirii, aflam că, surprinzător, în orașul de la malul Mării Negre, Constanța, chiria pentru un apartament a ajuns să coste aproape 600 de euro. Cu alte cuvinte valoarea de închiriere a unui apartament în 2022 a crescut cu nu mai puțin de 17,5% pe tot parcursul anului trecut.

În ceea ce privește Clujul, chiriile au crescut vertiginos în 2022, iar conform unor date recente, „cele mai mari prețuri vor continua să fie în Cluj pentru apartamentele cu 1 și 2 camere.”

Situație ciudată pentru un chiriaș din Cluj. Obligat să plătească pentru înmormântarea unei vecine

Dar, iată că anumite situații, deși regretabile dintr-un anumit punct de vedere, ajung să devină cel puțin ciudate, cum este și cazul despre care relatăm în acest articol. Conform unei publicații locale, un chiriaș din Cluj spune că a fost obligat să plătească pentru înmormântarea unei vecine, deși stătea în respectivul imobil doar de patru luni.

Deși suma era una modică, de doar 22 de lei, chiriașului i s-a părut cel puțin ciudată obligația, având în vedere, așa cum povestește chiar el, că nu ar fi avut nimic de-a face cu respectiva vecină, deci de unde obligația de a plăti această sumă:

„Bună. Voiam să vă întreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de 4 luni (irelevant și dacă eram de 4 ani sau de 2 zile numa) să cotizez prin factura blocului înmormântarea cuiva de la 2 scări distanță? Mi-a venit azi factura și m-am trezit în ultimul rand cu o ceva nou de m-a lăsat mască. Vă las poza mai jos (vezi galeria). Țin să menționez ca nu am fost întrebați sau ceva. Ne-am trezit numa cu acest adaos în factură. Nu e vorba de bani, ca nu-i mult, e vorba ca nu e ok sa adaugi in facturi la oameni cotizatii la înmormântarea de la o vecină cu 2 scări distanță. Chiar sunt curios ce parere aveti despre aceasta chestie. Și da, ați ghicit, întâmplarea e în Cluj, unde altundeva oricum? Orașul tuturor posibilităților.”, a povestit chiriașul pe o pagină de Facebook.

Nu știm cum a rezolvat chiriașul din Cluj situația, dar uneori genul acesta de situații, chiar dacă acestea ar fi pentru o cauză nobilă, ar trebui să rămână la latitudinea fiecăruia dintre noi să hotărâm dacă vrem sau nu.