Un ceas purtat de Daniel Craig în filmele James Bond este scos la licitație în România. Care este prețul de pornire

Celebra serie de filme cu spinonul carismatic MI6, James Bond, l-a făcut extrem de popular și pe actorul britanic Daniel Craig, acesta jucând în cinci filme din serie. Dar, pentru fanii acestuia, și mai ales pentru cei cu dare de mână, un ceas purtat de Daniel Craig în filmele James Bond este scos la licitație în România. Citește mai departe și află care este prețul de pornire.

Daniel Craig, a devenit superstar prin seria James Bond

Carismaticul actor de origine britanică Daniel Craig a intrat în grupul select al celor care i-au dat viață spionului MI6, James Bond, iar filmele sunt una dintre cele mai longevive serii care continuă să ruleze.

Per total, au avut încasări totale de peste 7,04 miliarde de dolari în box office, fiind a cincea cea mai mare serie de filme cu cele mai mari încasări de până acum, care a început în 1962 cu Dr. No, cu Sean Connery în rolul lui Bond.

Din 2006 și până în 2021, actorul a îmbrăcat costumul de spion în cinci filme, Casion Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre și No Time to Die, de altfel filmul prin care actorul își lua rămas bun de James Bond.

„Tot ce mi-am dorit cu adevărat a fost să trăiesc din asta”

Toate cele cinci filme au avut încasări record la boxoffice, ultimul, „No Time to Die”, având încasări la nivel global de peste 700 de milioane de dolari.

În ceea cel privește pe Daniel Craig, așa cum declara într-un interviu, și-a dorit să poată trăi din actorie, iar cele cinci filme aveau să-i aducă la îndeplinire acest vis:

„Tot ce mi-am dorit cu adevărat a fost să trăiesc din asta. Voiam să nu mai fiu nevoită să servesc la mese, lucru pe care îl făceam de la 16 ani. M-am gândit că, dacă puteam să fac asta și să plătesc chiria, atunci era un succes. Credeți-mă, sunt un simplu muritor. Mă simt ca o ființă umană normală în cea mai mare parte a timpului. Nu simt nicio legătură cu personajele pe care le joc. Adică deloc. Ele sunt doar atât.” a declarat Daniel Craig pentru The New York Times despre actorie în septembrie 2021.

Un ceas purtat de Daniel Craig în filmele James Bond este scos la licitație în România

Pe lângă notorietatea și banii câștigați de actor, compania care deține drepturile operei creatorului personajului James Bond, Ian Fleming, a reușit să facă extrem de mulți bani și din partea de marketing, prin crearea de jocuri video, dar și vânzarea de obiecte marca James Bond. Printre aceste obiecte se numără și un ceas purtat de Daniel Craig în filmele James Bond, scos la licitație în România.

Casa care va scoate la licitație, A10 by Artmark, precizează că va avea loc pe 29 februarie, în cadrul evenimentului „Licitația de Mărțișor: Ceasuri & Bijuterii Importante”, a 3-a și ultima din seria „Săptămânii Luxului”. Evenimentul, conform comunicatului, va fi găzduit de Palatul Cesianu-Racoviță din București:

„Un alt Omega remarcabil este modelul similar cu cel purtat de actorul Daniel Craig la filmările pentru seria „Agentul 007”, unde l-a interpretat pe James Bond: un Omega Seamaster Professional Planet Ocean, bărbătesc, însoțit de cutie originală, card de garanție și manual. Are un preț de pornire de 3.550 de euro. Omega Seamaster Proffesional Planet Ocean este cel mai des folosit model de ceas în filmele cu celebrul personaj.”, anunță casa de licitații în comunicatul primit la redacție.

Pe lângă ceasul purtat de actor, va mai fi scoasă la licitație și „o fascinantă colecție de bijuterii de lux, totalizând aproape 50 de carate de diamante”, mai spun cei de la A10 by Artmark. Așadar, dacă ești fan Daniel Craig și, bineînțeles, James Bond, dar și în căutare de bijuterii de valoare, poți participa pe 29 februarie la licitația celor de la A10 by Artmark.