Un actor celebru din James Bond a fost găsit mort în hotel. Detalii de ultimă oră

Un actor celebru care a jucat în seria James Bond a fost găsit mort într-o cameră de hotel destinat celor care trebuie să stea în carantină. Actorul a fost găsit decedat în camera de hotel din Hong-Kong după ce se întorsese dintr-un sejur petrecut în străinătate.

Actorul Kenneth Tsang, reprezentant de marcă al epocii de aur a cinematografiei cantoneze, a fost găsit decedat astăzi într-o cameră a unui hotel din Hong Kong, unde se afla în carantină după ce se întorsese dintr-un sejur petrecut în străinătate.

Kenneth Tsang, în vârstă de 87 de ani, a fost găsit mort de către angajaţii hotelului, la două zile după întoarcerea sa din Singapore, informează Agerpres.

Poliția locala a fost anunțată

Poliţia din Hong-Kong a anunţat miercuri că a fost informată în legătură cu un cadavru care a fost descoperit de angajaţii unui hotel. Astfel, s-a dovedit că persoana decedată era un bărbat de 87 de ani al cărui nume era Tsang, potrivit raportului întocmit de oamenii legii.

Pentru locuitorii din Hong Kong şi admiratorii cinematografiei cantoneze, Kenneth Tsang a fost un actor renumit, graţie unei cariere care s-a întins pe durata a 60 de ani şi celor peste 200 de roluri pe care le-a obținut în filme înscrise în baza de date a site-ului IMDb.

În ce filme a jucat Kenneth Tsang

Chiar dacă a debutat în filme încă din anii 1960, rolurile sale cele mai importante au fost interpretate în perioada epocii de aur a cinematografiei din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme cum ar fi „The Killer”, „Supercop”, „Peking Opera Blues” şi „Once A Thief”.

De asemenea, Kenneth Tsang a fost unul dintre puţinele staruri din Hong Kong din acea perioadă care s-au făcut cunoscute şi la Hollywood, jucând în multe roluri secundare, în principal ale unor personaje negative, în producţii cum ar fi: „The Replacement Killers”, „Die Another Day” – un film din franciza „James Bond” -, „Anna and the King” şi „Memoirs of a Geisha”.

Ultima călătorie a actorului

Kenneth Tsang a acordat ultimul interviu cu puțin timp înainte să moară. Tocmai se întorsese după o călătorie de două săptămâni în Malaezia şi că revenise în Hong Kong după ce făcuse o oprire în Singapore.

Actorul a spus că a apreciat foarte mult călătoria făcută. A fost plecat singur, după ce în toată viața lui s-a aflat în grija cuiva. „Voi sta în carantină, dacă va fi nevoie”, a mai spus Kenneth Tsang în ultimul său interviu.