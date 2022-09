Un bărbat și-a părăsit soția și copiii fugind cu o refugiată din Ucraina pe care o găzduiau. S-a apucat de salvat copii, deși de ai lui nu mai știe mai nimic

Încă la începutul războiului din Ucraina, mulți refugiați au fost primiți în casele oamenilor din toată lumea, fiind exprimată astfel solidaritatea în fața necazului unei națiuni. În ciuda ajutorului oferit acestor refugiați, există și povești mai triste care conturează scena unor drame. Astfel, prezența unor refugiați ucraineni primiți în sânul familiilor au dus la destrămarea acestora. Un caz de acest gen este cel al Lornei Garnett, în vârstă de 28 de ani, de origine britanică, care a fost părăsită de soț pentru o tânără ucraineană, de 22 de ani.

Războiul din Ucraina a venit ca o lovitură grea pentru mulți ucraineni, astfel că, potrivit ONU, peste 5 milioane de ucraineni și-au părăsit țara după ce și-au văzut moartea cu ochii. Una dintre victimele războiului este și Sofia Karkadym, în vârstă de 22 de ani, care a fost găzduită într-o familie de britanici din Bradford, prin intermediul programului Guvernului privind criza umanitară a refugiaților.

Aceasta a venit chiar la inițiativa tinerei soții a lui Tony Garnett, care a primit-o cu brațele deschise pe tânără. Sofia a venit în casa familiei cu niște probleme de sănătate, dezvoltând o infecție urâtă la ochi în drum spre Marea Britanie.

Surprinzător, tânărul a fost cucerit de refugiată, astfel că, în această primăvară, Tony a plecat de acasă pentru a-i fi alături tinerei din Ucraina, părâsindu-și soția și cei doi copii. Mai mult, acesta a renunțat și la serviciu pentru a o îngriji, având în vedere că Sofia Karkadym a avut nevoie de o intervenție la ochi, necesitând o recuperare de 6 luni.

Tony a vorbit despre relația sa cu ambele femei, declarând că multă lume a numit-o pe ucraineană „distrugătoare de case”, având în vedere destrămarea familiei din Anglia.

Cu toate acestea, Tony povestește că el ar fi plecat de acasă și în alt context pentru că se săturase de soția sa.

„Oamenii o descriu ca pe un răufăcător care a venit în Marea Britanie şi a furat un britanic. Nimic nu-i adevărat. A fost o decizie reciprocă. u era ca şi cum ne-am întâlnit şi ne-am hotărât atunci şi acolo să ne mutăm. Plecam indiferent, pentru că mă saturasem de Lorna (fosta soţie).

Am vrut doar să o iau pe Sofia şi să am grijă de ea, am vrut să ajut pe cineva care fugea din Ucraina”, a declarat Tony pentru Metro, subliniind că relația lor a fost blamată foarte mult în mediul online, însă acest lucru nu i-a afectat.