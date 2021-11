Un bărbat din Iași, găsit fără suflare în propria casă. Motivul pentru care a fost ucis este legat de o sumă mai mare de bani

Un bărbat a fost găsit fără suflare într-un sat din Iași, în propria casă. Ajunși la fața locului, polițiștii au observat că avea mai multe urme de violență pe corp. Bărbatul avea 88 de ani și locuia singur în casa din localitatea Mogoșești.

Vecinii bărbatului spun că este vorba despre o crimă, însă nu au auzit niciun zgomot venind din curtea sa. De asemenea, aceștia au mai precizat că bătrânul avea o sumă mare de bani, pe care o avea strânsă în casă, acesta fiind și posibilul motiv pentru care ar fi fost ucis.

Vecinii lui sunt, de asemenea, oameni în vârstă, care acum se tem pentru viața lor. Bătrânul locuia singur într-o casă de la marginea comunei Mogoșești, județul Iași.

„Nu știu să fi avut probleme cu cineva, dar știu că el strângea bani din pensie și îi avea în casă. Nu știu dacă erau mulți sau puțini, dar pentru că s-a auzit din vorbă în vorbă prin sat și mai ales că el era bătrân și fără puteri, au intrat peste el în casă să îi ia banii. Stau aici peste drum, dar nu am auzit nimic, am văzut luni poliție și criminaliști pe aici. Ne este frică acum, și eu sunt bătrână, singură, nu prea ies din casă, că numai nenorociri se întâmplă pe aici. Am auzit că era lovit tare, înjunghiat, l-au nenorocit. Dumnezeu sa-l ierte!”, a povestit o vecină a bărbatului omorât.