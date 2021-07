Un bărbat din Iași a dat lovitura. Are produse scumpe care ajung rapid pe rafturile marilor supermarketuri. Ce sumă uriașă câștigă

În anul 2001, Gabriel Ionescu a descoperit pasiunea pentru cultivarea ciupercilor champignon. Atunci a făcut primii pași spre o afacere în acest domeniu. Bărbatul a investit 150.000 de euro, spunând că este o afacere profitabilă.

Gabriel Ionescu este inginer electrician de meserie. În anul 2001, și-a descoperit pasiunea pentru creșterea ciupercilor champignon și a decis să se ocupe serios de o astfel de afacere. Bărbatul în vârstă de 52 de ani spune că reușit să dezvolte o afacere de succes. De ceva timp, înregistrează numai profit. Serele sunt amenajate pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați.

„M-am apucat de cultivarea ciupercilor dintr-un hobby. Încet-încet, am dezvoltat această afacere, începând cu anul 2001. Am acumulat multă experiență în ceea ce privește cultura ciupercilor pentru că mi-a plăcut și am vrut să știu cât mai multe despre ea. Am fost și în Ungaria la diverse conferințe și întâlniri cu cultivatorii de ciuperci pentru a afla cum fac producție, cum le ambalează, le vând, acolo fiind cei mai mulți cultivatori. Am început încet, dar sigur, eu având o pasiune atât de mare pentru cultivarea lor. Nu am făcut dintr-o necesitate serele cu ciuperci, ci dintr-o pasiune, care a ajuns să fie o afacere”, susține Gabriel Ionescu, producător din comuna Holboca, din județul Iași.