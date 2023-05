Un bărbat căsătorit de 10 ani a descoperit din întâmplare după o vizită la medic că este de fapt femeie. Cum a fost posibil

Nu puține au fost cazurile în care anumiți oameni declarau că, deși ar avea un anume sex, nu se simt bine în pielea lor și că, de fapt, în interior s-ar simți ca făcând parte din celelălat sex. Unii au catalogat acest aspect ca fiind boală, denumită „disforie de gen”. În alte cazuri medicale, specialiștii vorbesc despre o persoană ca fiind un individ hermafrodit sau intersexual. Cazul despre care relatăm aparent are legătură cu afirmațiile anterioare. Vorbim, așadar, de un bărbat căsătorit de 10 ani care a descoperit din întâmplare după o vizită la medic că este de fapt femeie. Citește mai departe și află cum a fost posibil așa ceva.

Un bărbat căsătorit de 10 ani a descoperit din întâmplare după o vizită la medic că este de fapt femeie

Conform DailyMail, un chinez a rămas uimit după ce a mers la medic acuzând dureri de stomac și sânge în urină, doar pentru a descoperi că era o femeie cu ciclu. Bărbatul căsătorit, în vârstă de 44 de ani, din provincia Zhejiang, China, a mers împreună cu soția sa la medicul local din Yongkang, unde a făcut descoperirea șocantă că, de fapt, a fost tot timpul femeie.

După o examinare completă, medicii au descoperit că avea un set complet de organe reproductive feminine, alături de cel masculin, ceea ce, potrivit acestuia, i-a permis să aibă o viață sexuală activă cu soția sa de zece ani. Dar medicii s-au îndoit de acest lucru.

Medicii au descoperit că organele sale genitale erau diferite de cele ale altor bărbați și că nu poseda mărul lui Adam. Un purtător de cuvânt al Primului Spital Popular din Yongkang a declarat că, la început, medicii s-au îndoit că domnul Chen era femeie. „Purta haine de bărbat și avea părul scurt, așa că nu ne-am gândit la început că ar fi o femeie”, au declarat medicii.

Bărbatul suferea de hiperplazie adrenală congenitală. Este un individ intersexual

Cu toate acestea, domnul Chen a declarat că și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu el după ce s-a trezit constant obosit, cu fața și picioarele umflate. Chiar mai rău, a găsit în mod constant sânge în urină. O tomografie computerizată a dezvăluit că avea uter și ovare.

Între timp, o examinare a cromozomilor a arătat că dl Chen avea o pereche de cromozomi sexuali XX, ceea ce îl face să fie genetic de sex feminin. De asemenea, bărbatul suferea de hiperplazie adrenală congenitală, o boală genetică care determină umflarea glandelor suprarenale din cauza scăderii hormonului de stres și a creșterii hormonilor sexuali masculini.

Ulterior, un nodul a fost îndepărtat chirurgical din glandele sale suprarenale. Acest tip de caz medical este extrem de rar, iar medicii nu au confirmat dacă domnul Chen era hermafrodit sau intersexual. Dar el părea să aibă două tipuri de organe genitale. Medicii au declarat că era prea târziu pentru ca domnul Chen să solicite tratament medical pentru problema sa neobișnuită, deoarece acesta era eficient doar pentru persoanele mai tinere.

Ce este un individ hermafrodit sau intersexual

Conform specialiștilor, un invidivid hermafrodit sau intersexual se referă la un grup de afecțiuni în care există o discrepanță între organele genitale externe și organele genitale interne, testicule și ovare. Termenul mai vechi pentru această afecțiune este hermafroditism.

Deși termenii mai vechi sunt încă incluși în articole pentru referință, ei au fost înlocuiți de majoritatea experților, pacienților și familiilor, fiind folosit termenul de intersexual. Din ce în ce mai mult, acest grup de afecțiuni este numit tulburări de dezvoltare sexuală, iar referidu-ne la un individ, indiferent de sexul biologic, spune individ intersexual.

Alte date spun că termenul mitologic de „hermafrodit” implică faptul că o persoană este în același timp complet masculină și complet feminină. Aceasta este o imposibilitate fiziologică.

Cuvintele „hermafrodit” și „pseudo-hermafrodit” sunt cuvinte stigmatizante și înșelătoare. Din nefericire, unele cadre medicale încă le folosesc pentru a se referi la individul intersexual, deoarece încă subscriu la o nomenclatură învechită care folosește anatomia gonadelor ca bază a clasificării sexului.

Într-un document intitulat „Changing the Nomenclature/Taxonomy for Intersex: A Scientific and Clinical Rationale”, cinci experți asociați recomandă ca toți termenii care se bazează pe rădăcina „hermafrodit” să fie abandonați, deoarece sunt specifici din punct de vedere științific și problematici din punct de vedere clinic. Termenii nu reușesc să reflecte înțelegerea științifică modernă a mecanismelor când vorbim de intersexual, și confundă inclusiv clinicienii, dar, în același timp, dăunează pacienților și panichează părinții.

De cealaltă parte, așa cum scriam la început, mai există o altă categorie de indivizi, altele decât individul intersexual, și care suferă de „disforie de gen”.

Există persoane care suferă de „disforie de gen” în lume

Ceea ce am relatat în introducerea acestui material ține de o anume condiție, iar medicii i-au dat și un nume, și anume „disforie de gen”. Se estimează că aproximativ 0,005% până la 0,014% dintre persoanele desemnate de sex masculin la naștere (adică aproximativ una la 10.000) și 0,002% până la 0,003% dintre persoanele desemnate de sex feminin la naștere (adică două sau trei la 100.000) pot fi diagnosticate cu disforie de gen.

În esență, disforia de gen este un termen care descrie un sentiment de neliniște pe care o persoană îl poate avea din cauza nepotrivirii dintre sexul său biologic și identitatea sa de gen. Acest sentiment de neliniște sau nemulțumire poate fi atât de intens încât poate duce la depresie și anxietate și poate avea un impact dăunător asupra vieții de zi cu zi.

Cei mai mulți oameni se identifică ca fiind „bărbat” sau „femeie”. Acestea sunt uneori numite identități „binare”. Dar unii oameni simt că identitatea lor de gen este diferită de sexul lor biologic. De exemplu, unele persoane pot avea organe genitale masculine și păr facial, dar nu se identifică ca bărbat și nu se simt masculine.

Unele persoane pot avea organe genitale feminine și sâni de sex feminin, dar nu se identifică ca femeie sau nu se simt feminine. Unele persoane nu se definesc ca având o identitate „binară”. Pentru ei, conceptul de gen nu este relevant pentru identitatea lor. Aceștia pot folosi termeni diferiți, cum ar fi „agender”, „gender diverse”, „gender non-conforming”, pentru a-și descrie identitatea.

Cu toate acestea, ca grup, ei sunt adesea numiți „non-binari”, conform explicațiilor date de specialiști. Nu știm dacă subiectul acestui material era sau nu conștient de această situație, dar cert este că a descoperit din întâmplare după o vizită la medic că este de fapt femeie. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.