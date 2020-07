Un apropiat al lui Michael Schumacher dă speranțe fanilor: „Se pregătește să apară din nou în public”

Prima apariție în public a lui Michael Schumacher după șapte ani. Un moment la care mulți dintre fanii germanului nici nu mai sperau. Dar care este foarte aproape de realizare. O spune chiar unul dintre oamenii care sunt cei mai apropiați lui Schumi, Jean Todt, fost manager la Ferrari. Francezul a fost să îl viziteze pe marele campion de F1, iar acesta i-a transmis că se pregătește pentru a apărea din nou în public.

În decembrie 2013, Michael Schumacher a suferit un grav accident în timp ce se afla la schi, în Alpii francezi. De atunci, familia a oferit foarte puține detalii despre starea sa de sănătare. De mai mulți ani, Michael Schumacher se recuperează în vila familiei din Geneva, Elveția.

Chiar dacă este un apropiat al lui Michael Schumacher, Jean Todt a refuzat să îl catalogheze pe german drept cel mai bun pilot de F1 din istorie. A dat în schimb câteva nume care au influențat generațiile din care au făcut parte.

Reporterii au dus imediat discuția la Lewis Hamilton, pe care Jean Todt nu l-a menționat între cei mai buni din istorie. Britanicul ar putea să egaleze în acest an recordul lui Michael Schumacher de șapte titluri în Formula 1.

„Lewis Hamilton are șanse chiar să îl depășească pe Michael. La Mercedes are la dispoziție tot ce este nevoie pentru a face asta. Dar nu mă deranjează. Credeți că pe Michael, după accidentul pe care l-a avut, mai poate să îl intereseze dacă Lewis are cu un titlu mai mult decât el sau nu?”, a încheiat fostul oficial al lui Ferrari.