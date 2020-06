Ce a anunțat fiul lui Michael Schumacher acum. Mesajul așteptat de întreaga lume

Fiul lui Michael Schumacher vine cu un anunț la care foarte puțini dintre fanii sportivului s-ar fi așteptat. Ce mesaj a scris tânărul pe rețelele de socializare?

Fiul legendarului pilot de Formula 1 a vorbit despre tatăl său. Acesta s-a ținut departe de gurile rele și nu a cooperat cu presa prea mult de la accidentul tatălui său și până acum, respectând dorința familiei. Mick Schumacher rupe în sfârșit tăcerea și vorbește despre cunoscutul sportiv. Tânărul în vârstă de doar 21 de ani vrea să ducă mai departe numele tatălui său și vrea să devină cel mai bun pilot de Formula 1.

Acesta a dezvăluit în cadrul unei scrisori publice care sunt lecțiile cele mai importante pe care le-a învățat de la cel care i-a dat viață și cum s-a hotărât să-i ducă numele mai departe. „El este intotdeauna tatal meu in primul rand. Una dintre principalele lectii pe care mi le-a oferit este sa ramai constant, sa nu fii niciodata prea euforic sau prea deprimat”, a spus sursa citată. Mick a început mesajul emoționant cu faptul că a știut încă de la o vrâstă fragedă că vrea să fie șofer de Formula 1, ulterior devenind mai mult decât o pasiune acest sport.

„Am urcat in kart-uri de cand aveam trei ani, am participat la cursele nationale de la opt. Cand aveam 11-12 ani, stiam ca vreau sa fac asta la nivel profesionist. Am folosit diferite nume pentru a ramane sub acoperire, pentru a reusi sa-mi imbunatatesc performantele fara notorietatea de a fi fiul lui Michael Schumacher. Dar, sincer, nu simt nicio presiune sa duc numele familiei sau sa fac exact ceea ce a facut tatal meu. Cea mai mare parte a stresului provine din ceea ce fac eu, gandindu-ma la ce am facut gresit si la cum pot imbunatati. Oamenii au vazut revistele si partile frumoase ale tatalui meu, pe care le inteleg in totalitate. Inteleg. Adica, a concurat la cinci campionate Formula 1 pana in anul in care m-am nascut si este incredibil, nu? Dar nu m-am uitat niciodata la tatal meu ca fiind cel mai mare sofer din lume”

Mick Schumacher (Sursa: Daily Star)