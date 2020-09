Actorul de Oscar care a devenit tată la aproape 50 de ani. Cum se numește bebelușul

Un celebru actor de la Hollywood a devenit tată la aproape 50 de ani. Acesta este în culmea fericirii! Cum se numește moștenitorul vedetei de la Oscar și de ce are o conotație tristă? Povestea din spatele alegerii părinților.

Un actor de Oscar a devenit tată la aproape 50 de ani

Joaquin Phoenix a devenit tată la vârsta de 45 de ani. Rooney Mara a născut recent un băiețel de nota 10 care se va numi River. Anunțul cel mare a fost făcut de către Victor Kossakovsky, regizorul celui mai recent film în care joacă Phoenix. ”Un băiat frumos pe nume River”, a spus acesta despre bebelușul celor doi. Ronney Mara, în vârstă de 35 de ani, a reușit să-i fure inima starului pe platourile de filmare ale peliculei „Her”. Cu toate astea, nu au început imediat să iasă împreună, pentru că aceștia și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt abia la noul film unde au jucat împreună “Mary Magdalene”, ulterior începând o relație.

În luna mai a anului trecut, artiștii au confirmat logodna și frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiesc. Alegerea numelui fiului lor este una tristă, deloc la întâmplare. Joaquin Phoenix a avut un frate care purta același nume și care s-a stins din viață la doar 23 de ani în urma unei supradoze de droguri. Totul se petrecea în anul 1993, în barul deținut de Johnny Depp. Cel care l-a văzut cu ochii lui pe fratele său în acea stare și a sunat poliția a fost chiar Pheonix. Regretatul tânăr a jucat în filme ca: “Stand By Me” și “My Own Private Idaho”, iar specialiștii de pe vremea aceea susțineau că are potențial și că va avea o carieră uriașă în față.

Ar putea primi cea mai mare remunerație din carieră pentru al interepreta din nou pe Joker

Compania Warner Bros vrea să lanseze două continuări în viitorul apropiat al filmului Joker, dat fiind succesul răsunător avut. Pentru acest lucru, este dispusă să-i ofere lui Pheonix 50 de milioane de dolari pentru a-și relua rolul câștigător de Oscar.

„Încă se negociază, dar scenariile sunt scrise, iar Joaquin este foarte interesat de proiect. Plănuiesc să facă două continuări în următorii patru ani, cu un angajament pe termen lung față de Joaquin, regizorul Todd Phillips și producătorul Bradley Cooper. Totul este să-l convingă pe Joaquin să accepte termenii – și cel mai mare salariu de până acum din cariera sa”, au declarat sursele publicației Mirror.