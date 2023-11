Un actor cunoscut şi în România a murit la doar 35 de ani. Ce s-a întâmplat cu Evan Ellingson

Evan Ellingson, un fost actor care s-a făcut remarcat încă din copilărie în industria cinematografică, a murit duminică, 5 noiembrie 2023, în locuința sa din San Bernardino. Celebritatea avea doar 35 de ani. Ce informații se știu până la momentul redactării acestui articol. Foto

Fostul actor Evan Ellingson a murit

Evan Ellingson, fost actor care nu a mai apărut pe ecrane de mai bine de un deceniu, s-a stins din viață duminică, 5 noiembrie 2023, la locuința lui din San Bernardino. Trupul neînsuflețit i-a fost descoperit în dormitorul casei, potrivit biroului legist din regiune.

Circumstanțele exacte ale morții sale sunt neclare la momentul redactării acestui material, potrivit TMZ, care a făcut publică tragedia. Oficialii spun totuși că primele indicii nu dezvăluie vreun secret negru.

Ce spune tatăl fostului actor. Cu ce problemă s-a confruntat Evan Ellingston în trecut

Tatăl fostului actor, pe nume Michael, a oferit mai multe detalii, într-o intervenție pentru sursa citată, referitoare la decesului regretatului său fiu. Se pare că Evan Ellingson a fost găsit într-o locuință sobră. În trecut, s-a luptat cu consumul de droguri. În ultima vreme însă, părea să fi învins această problemă.

Moartea fostului actor Evan Ellingson, care a renunțat la cinematografie, deși îi fusese promis un viitor strălucit în industrie, este un șoc pentru întreaga lui familie, potrivit tatălui său.

Cum s-a făcut remarcat la Hollywood și cum a renunțat Evan Ellingston la faimă

Evan Ellingston a jucat rolul fiului adolescent al lui Cameron Diaz în „My Sister’s Keeper”, lansat în anul 2009. A fost cunoscut și pentru rolul său recurent ca Kyle Harmon din „CSI: Miami”. Timp de trei ani de zile, a jucat în nu mai puțin de 18 episoade.

Fostul actor a debutat în showbiz la vârsta de 13 ani, cu un mic rol într-un film TV, precum și o apariție ca invitat la „General Hospital”. Din acest punct, fostul actor a continuat să joace în emisiuni precum „Titus”, „That Was Then”, „Mad TV”, „Complete Savages”, „Bones”, „24” și altele.

A jucat, de asemenea, în filme precum „Walk the Talk”, „Scrisori de la Iwo Jima”, „The Bondage”, „Confession”, „Rules of the Game”, „Time Changer”, „The Gristle”.

Evan Ellingson pare să se fi îndepărtat de Hollywood chiar înainte să creasă în faimă. Nu a obținut premii, după anul 2010. Și-a lăsat însă amprenta negreșit în industrie, murind și foarte tânăr, la vârsta de doar 35 de ani.