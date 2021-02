Un actor celebru din România, probleme grave de sănătate. Câte pastile ia în fiecare zi: ‘Altfel mor’

Un actor de la noi are probleme grave de sănătate. Vedeta și-a îngrijorat fanii cărora le-a menționat că ia pastile zilnic pentru că astfel se poate menține în viață. Despre cine este vorba și ce diagnostic i-au pus medicii?

Probleme grave de sănătate pentru un actor de la noi

Cei mai mulți dintre români îl știu pe Florin Zamfirescu. Cariera acestuia e impresionantă, reușitele sale în domeniul în care a activat ani buni nu sunt discutabile, iar fanii pe care a reușit să-i strângă alături în aceștia ani i-au devenit cu siguranță foarte apropiați.

Cu toate astea, puțini știu că vedeta are probleme grave de sănătate, iar pentru a rămâne în viață este nevoit să ia 18 pastile pe zi. Actorul a venit cu mărturii surprinzătoare despre starea sa de sănătate și despre afecțiunile de care suferă.

Amintim că artistul a ajuns la onorabila vârstă de 71 de ani, iar în urmă cu ceva timp a decis să nu mai revină pe scena teatrului sau în seriale pentru că a vrut să se retragă tocmai pentru a-și oferi toată atenția pe sectorul sănătății.

“Tatiana este medic de familie. Este a patra mea soţie şi are grijă de mine. Am de toate, diabet de tip 2, tensiune oscilantă, atac de panică am făcut. Iau vreo 18 pastile pe zi, sunt cam multe, dar dacă nu le iau o săptămână, mor! Aşa mi-a spus doctorul. Le iau, sunt bine acum, verde. Să trăiesc 100 de ani!“, a declarat actorul, într-un interviu la Antena Stars.

Cum a fost perioada pandemiei pentru acesta?

„Personal, pandemia COVID mi-a distrus munca de şase luni. E pandemie şi urcaţi-vă toţi în copaci, nu aveţi voie să atingeţi pământul. Şi după aceea, ni se spune cine vrea să joace şi teatru. Asta ne duce spre maimuţă, încet-încet retrogradăm vertiginos spre postura de urangutan.”, a continuat actorul.

„A murit socra mea anul acesta, a închis-o în patru scânduri şi sigilată, ne-au trimis să o îngropăm. Pentru că a murit în perioada COVID-ului. Ea avea 80 şi ceva de ani, avea Alzheimer şi a murit. A murit pentru că au omorât-o. Era la un azil, au luat-o şi au trântit-o pe scările unui spital şi acolo în 2-3 ore a murit, că nu ştia ce i se întâmplă. Şi gata, COVID.

Suntem minţiţi în faţă, batjocoriţi în faţă. Eu asta reclam, vreau răspunsuri credibile la întrebări. Dar putem merge la vot liniştiţi, s-a suspendat COVID pentru o zi. În anul cu COVID, avem mai puţini morţi. Mai puțini decât în urmă cu un an când nu contabiliza nimeni, a spus actorul Florin Zamfirescu, sâmbătă, la emisiunea Obiectiv, de la Antena 3.