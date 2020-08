Umilință pentru Smiley! Ce a avut în plus Cosmin, actualul soț al Laurei Cosoi

Laura Cosoi a avut, de curând, mai multe motive de sărbătorit. De la aniversarea căsătoriei, până la venirea pe lume a fetiţei sale, vedeta a petrecut un weekend de neuitat. Aceasta a explicat, printr-o postare pe contul său de Instagram, de ce l-a ales pe Cosmin să îi fie soţ.

Pe 8 august 2015, Laura Cosoi şi Cosmin Curticăpean deveneau soţ şi soţie într-un cadru feeric. Cei doi au ales să aibă două locaţii pentru frumosul eveniment: Conacul Polizu din Iaşi şi Târgu Mureş. Trei ani mai târziu deveneau părinţii Ritei, o fetiţă minunată. Cu doar câteva zile înainte să devină mămică pentru a doua oară, vedeta a scris despre fericirea pe care o trăieşte.

”Așa ne-a surprins aniversarea noastră. 5 ani de la nuntă, 8 ani de când am început povestea de dragoste și 17 ani de când ne-am întâlnit prima oară și ne-am împrietenit. 3 ani de când am aflat că vom fi părinți. 2 ani de când e Rita în viața noastră și câteva zile până o vom cunoaște pe surioara ei. Suntem doi oameni extrem de norocoși că ne-am găsit și mai ales suntem norocoși că am avut încredere în povestea noastră de iubire… Recunosc că ce trăim este dincolo de tot ce am proiectat. Suntem binecuvântaţi cu armonie, uniune și iubire pentru că am crezut în noi, pentru că am vorbit despre tot. Pentru că am fost uniți și împreună la bine și la greu. Pot spune în acest moment că mă aflu într-o etapă a vieții în care știu că lucrurile se vor schimba, că vor avea dinamică diferită, că ritmul va fi altul. Dar la fel de bine știu că am alături de mine partenerul perfect pentru acest drum!”, a scris Laura pe reteaua de socializare.