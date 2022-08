Umilință pentru Simona Halep la US Open. Românca a fost de nerecunoscut la New York

Umilință pentru Simona Halep la US Open. Ultimul turneu de Grand Slam al anului 2022 s-a încheiat trist pentru fanii sportivei. Tenismena româncă (30 de ani, locul 7 WTA) a pierdut meciul decisiv jucat cu adversara ucraineancă, Daria Snigur (20 de ani, locul 125 WTA), chiar în primul tur. Cea din urmă nu a mai participat niciodată la un meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Vezi cum a decurs meciul între cele două tinere.

Înainte de turneul de la US Open, ultimul Grand Slam al anului 2022, Simona Halep se afla pe locul 7 WTA. În primul tur, tenismena româncă a jucat cu adversara ucraineană Daria Snigur. Sportiva în vârstă de 20 de ani nu mai participase, până luni, 29 august, la un joc de pe tabloul principal al unui turneu de o astfel de avengură.

Înainte de meciul cu Daria Snigur din primul tur la US Open 2022, antrenorul româncei i-a transmis jucătoarei un mesaj motivant și încrezător.

Simona Halep s-a arătat, la rândul său, îmcrezătoare înainte de meciul de la US Open 2022, de luni seară. Mai ales după reușitele de la Toronto, din urmă cu două săptămâni. US Open este singurul dintre cele patru turnee Grand Slam la care jucătoarea româncă nu a ajuns în finală.

„La US Open am ajuns până cel mult în semifinale. Nu știu cum e să joci o finală aici, pe cea mai mare arenă din lume. Trebuie să am încredere și să stau bine fizic, pentru că se joacă pe hard și adversarele lovesc mingea foarte tare. Deci trebuie să fiu puternică și să am și șansă. Întotdeauna avem nevoie de noroc, dar în același timp nu trebuie să ne dăm bătuți. Voi vedea cât de departe pot merge anul acesta”, a declarat Simona Halep pentru ESPN.