Cine transmite la tv US Open 2022, turneul care are pe tabloul principal cinci jucătoare din România. Simona Halep, întâlnire emoționantă cu Darren Cahill

Cine transmite la tv US Open 2022, o dilemă care și-a găsit rapid răspunsul. În România ultimul turneu de Grand Slam al anului este difuzat de un singur post de televiziune. Organizatorii au anunțat țintarul primelor zile, dar nu au precizat la ce oră vor începe partidele.

Fanii tenisului au aflat fără probleme cine transmite la tv US Open 2022. Este același post pe care telespectatorii români au văzut și ultimele patru ediții. Eurosport ne va delecta cu partidele de la ultimul turneu de Grand Slam al anului, unde organizatorii oferă premii totale record de peste 60 de milioane de dolari. Suma este cu peste trei milioane de dolari mai mare decât cea de anul trecut.

România a avut nouă sportive la start, dar patru dintre ele s-au „pierdut” în confruntările din calificări. Simona Halep, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca luni, pe tabloul principal, iar Irina Begu și Sorana Cîrstea vor intra în arenă marți, după cum anunță site-ul oficial de la US Open 2022.

Simona Halep- jucătoare din calificări

Irina Begu – Elise Mertens (favorita numărul 32)

Sorana Cîrstea – Laura Siegemund

Gabriela Ruse – Daria Saville

Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit (favorita numărul 2)

Jucătoarea care va câștiga turneul va primi un cec de 2,6 milioane de dolari.

Lista premiilor la US Open 2022, pe tabloul principal de simplu:

Campionul/Campioana $2,600,000

Finală $1,300,000

Semifinală $705,000

Sfert de finală $445,000

Optimi de finală $278,000

16-imi de finală $188,000

Turul doi $121,000

Primul tur $80,000

România a avut și patru jucătoare în calificări la US Open 2022, dar Ana Bogdan, Alexandra Cadanțu-Ignatik, Irina Bara și Gabriela Lee-Talabă au fost eliminate.

Simona Halep și Darren Cahill s-au întâlnit la un antrenament la New York. Momentul nu a scăpat fotografului turneului, iar mesajul a fost următorul: „Ca în vremurile bune”. Cei doi au colaborat aproape șase ani. De numele antrenorului australian se leagă multe dintre succesele sportivei din România. Halep se pregătește acum alături de Patrick Mouratoglou, iar obiectivul lor este câștigarea unui turneu de Grand Slam.

Just like old times!@Simona_Halep & @darren_cahill briefly reunited again between practice sessions in New York. pic.twitter.com/DX2mDcQKi7

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 25, 2022