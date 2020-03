Umilință pentru Andrei Duban. Ce a recunoscut acum Grațiela despre Ghiță. “S-au legat niște lucruri”

Gabriela și Ghiță s-au apropiat destul de mult în ultimul timp, lucru care pare a fi deranjant pentru telespectatori, deoarece aceasta este căsătorită. Cei doi susțin că sunt doar prieteni, dar totuși nu ar vrea să părăsească competiția, ajungând astfel să concureze unul fără celălalt.

Echipa Faimoșilor a fost bătută din nou de către războinici, asta s-a întâmplat însă la un o diferență de scor uriașă. În ultimul timp faimoșii nu mai sunt uniți, iar asta îi readuce din nou pe concurenți în fața eliminării. Cu toate că Grațiela Duban și Ghiță se înțeleg foarte bine, au fost propuși la eliminare. Cei doi au devenit foarte apropiați, dar comportamentul lor nu prea le ajută echipa.

„Este foarte greu să exprim ce simt. Dacă ai mei colegi cred că așa este ok și au pus egal la cele două luni și asta merit, și asta merită Ghiță, nu am ce să fac. Să nu uităm. Ghiță o fi el cum o fi, gură spartă, dar a adus puncte multe echipei și importante… Pur și simplu s-au legat niște lucruri între mine și Ghiță. Vreau să rămân pentru că mi-am găsit un suflet ca al meu. Ghiță îmi este apropiat, prietenia noastră nu înseamnă doar aici, la Survivor. Vreau și pentru copilul meu să rămân aici, să îi arăt că sunt o luptătoare.”, spune soția lui Andrei Duban.

Andrei Duban, soțul Grațielei, neagă că l-ar deranja imaginile în care Grațiela și Ghiță se țin în brațe. Dar foarte mulți dintre telespectatori nu sunt de acord cu aceste gesturi. Aceștia consideră că filmările sunt chiar mai mult decât interpretabile, și că ar fi o adevărată umilință pentru soțul ei. Gabriela a fost totodată dezamăgită când a intrat în cursa pentru eliminare alături de Ghiță, deoarece nu ar vrea să rămână fără el în competiție.

„Mă așteptam să fiu cel nominalizat, dar nu vreau să îmi las prietenul la greu, am zis să o susțin pe Grațiela. Dimineață am avut o discuție cu Cezar în care mi s-au explicat niște aspecte, pentru că de cele mai multe ori spun ceea ce gândesc și probabil că am și reacțiile pe care le am…și sa s-a ajuns la concluzia că eu aș fi unul din cei care distrug echipa.”, a spus Ghiță la consiliu.