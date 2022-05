Ultimul mesaj transmis de Andreea Bălan înainte de plecarea la America Express. Ce a anunțat vedeta

Andreea Bălan a postat un ultim mesaj înainte de plecarea la America Express. Fanii așteaptă cu nerăbdare ca show-ul să înceapă, mai cu seamă că provocările sunt total diferite față de cele din sezoanele anterioare. Poate mulți internauți se așteptau ca ea să nu accepte provocarea pentru că aceasta are grijă în mare parte de cele două fetițe ale sale, dar iată că o vom vedea pe blondină în aventura vieții ei. Ce anunț a făcut acum celebra cântăreață?

Andreea Bălan și Andreea Antonescu formează una din echipele din noul sezon America Express. Concurenții au plecat astăzi în aventura vieții lor.

Atentă la detalii dintotdeauna, solista s-a pregătit până în ultima clipă de probele care de care se va bucura alături de colega sa de scenă.

De asemenea, înainte de a părăsi România, blondina a ajuns la un salon de înfrumusețare pentru că nu poate pleca oricum pe tărâm îndepărtat.

Jurata de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” le-a mărturisit internauților că pagina va rămâne pe mâinile unui prieten bun care îi va anima în cele mai tensionate momente din show.

Mai mult decât atât, Andreea a mai spus că speră ca echipa din care face parte să ajungă cât mai departe în competiție, sperând să se distreze pe tot parcursul show-ului și să revină acasă cu vești bune.

Cea din urmă le-a mărturisit fanilor că îi iubește și că le mulțumește pentru mesajele de încurajate primite înainte de concursul de aventură. Mulți din cei care o urmăresc pe artistă deja pariază pe ea și se gândesc la faptul că se va întoarce cu marele premiu în România.

,,Dragilor, mai am inca putin si ma voi imbarca spre Mexic in America Express ✈️📺⚡️@asiaexpressromania Contul meu de instagram va fi preluat de bunul meu prieten Alex @alexandrubrk, si el va posta in urmatoarele saptamani. Sa imi tineti pumnii mie si @andreeaantonescu.

Speram sa rezistam cat mai mult, sa va amuzam si sa revenim cu vesti bune 🤪❤️🤩🥇 Va iubesc mult si multumesc tuturor pentru mesajele trimise si pentru cele pe care le veti trimite (le voi citi la intoarcere). 🌷✈️🥂🎼”, a fost mesajul cântăreței.