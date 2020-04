Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, scria în luna mai 2019 un mesaj care se potriveşte perfect situaţiei actuale. Cel care acum se află în închisoare scria atunci despre tăierile de lemn din ţara noastră. Tăierile de lemn din ţara noastră a devenit cel de-al doilea subiect de interes al acestor zile, după epidemia de coronavirus.

Ultimul mesaj pe Facebook al lui Liviu Dragnea a devenit viral. Ce spune fostul șef PSD

Tăierile masive de păduri, precum şi exportul de lemn, este un subiect de interes în aceste zile după ce pe Facebook a circulat nişte filmuleţe în care se artă cum sunt tăiate cantităţi uriaşe de lemn din pădurile României, când ţara noastră se află la izolare.

Astfel, ultimul mesaj publicat de Liviu Dragnea, înainte de a fi condamnat la închisoare, revine în actualitate.

Cantităţi uriaşe de lemn sunt exportate în Occident, în plină stare de urgenţă

Liviua Dragnea vorbea în 2019 despre proiectul de lege privind interzicerea exportului de buşteni din România. În această perioadă reţelele sociale sunt pline cu filmări şi fotografii cu vagoane şi camioane pline cu lemn care iau drumul spre ţările din Occident.

„Așa cum am anunțat săptămâna trecută, astăzi am depus proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de buşteni din România, astfel încât lemnul să se prelucreze la noi în țară. Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am început deja să stimulăm şi de anul viitor vom aloca fonduri mai multe.

Cine vrea să exporte, să exporte lemn prelucrat pentru ca plusvaloarea să rămână în România.

S-au trezit unii după ani de zile în care s-au făcut că nu văd, nu aud nimic despre mafia din acest domeniu să vorbească și să ne dea lecții. Ce au făcut ei pentru a stopa acest export? În afară de faptul ca i-au susținut pe unii care au exportat masiv?

S-au trezit brusc din somn şi au început să vadă ce e în România. În ultimii doi ani a crescut în România capacitatea de a prelucra produsele și atunci noi venim cu măsurile necesare pentru a sprijinii și acest domeniu, pentru că România merită mai mult!„, scria Liviu Dragnea pe reţeaua de socializare pe 23 mai 2019.