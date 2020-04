În timp ce România este în izolare, o pădure întreagă a fost tăiată de mafia lemnului. Unde se întâmplă prăpădul

România se află în stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, iar românii sunt obligați să rămână în casele lor, însă în acest timp drujbele mafiei își fac treaba! Astfel, în doar câteva zile, o pădure întreagă de stejar, veche de peste 100 de ani, a dispărut pur și simplu, iar ministrul Mediului a fost informat, dar tace în continuare, scrie știripesurse.ro.

Pădure rasă de pe fața pământului de mafia de lemne, în plină stare de urgență

De data aceasta victimă a mafiei lemnului a căzut pădurea Dobrovăţ, de lângă Iaşi, care a fost lichidată în doar câteva zile în a doua jumătate a lunii martie cu largul concurs al Direcţiei Silvice şi a responsabililor din Ministerul Mediului.

Sub pretextul regenerării, s-au tăiat, în doar câteva zile, hectare întregi de pădure într-o afacere de peste 1 milion de euro. Conform datelor oficiale, s-au tăiat 10.000 de metri cubi de masă lemnoasă. Imaginile prezentate de presa locală din Iaşi şi de mai mulţi activişti de mediu sunt apocaliptice: pădurea Bucium-Dobrovăț, deşi este sit Natura 2000 şi n-ar trebui să poată interveni cineva acolo, aproape că a fost rasă de pe faţa pământului cu o autorizație de regenerare.

Iată cum sună justificarea oficială: copaci de esență tare, stejar, ajunși la vârsta de peste 100 de ani, înlocuiți cu vlăstarele din jur. Fotografiile publicate în presa locală arată însă că nu există niciun lăstar. Arborii au fost puși la pământ pur și simplu.

Mafia pregătește o nouă lovitură, mult mai mare

Cu toate acestea, potrivit unor declaraţii ale fostei senatoare PNL Mihaela Popa, ministrul Mediului, Costel Alexe, susţine că tăierile s-au făcut legal. Mai mult, colega ministrului îl acuză pe acesta că face parte chiar din mafia lemnului!

„Vă informez că PRIMUL OM căruia i-am trimis pozele şi i-am spus că la Dobrovăţ o pădure dispare sub ochii noştri a fost chiar Costel Alexe. Auzisem că pregătise cătuşele pentru cei care distrug pădurile. Dar am păţit ca în filmul LA PIOVRA… am anunţat pe cineva care, din păcate, a tăcut complice… şi prin mesaje indirecte mi s-a transmis că e …legal… să tăiem arbori seculari”, a scris pe facebook colega de partid a ministrului Mediului, Costel Alexe.

Cea care a ras pădurea de pe fața pământului este o firmă obscură din Iași, Tera Forest, care aparţine unui taximetrist. Aceasta a obţinut autorizarea de a exploata metrul cub de masă lemnoasă cu 100 de lei, el fiind vândut mai departe, pe piaţa liberă, cu minimum 250 de lei.

Mai mult decât atât, se pare că afacerea va continua cu încă o lovitură de 15 milioane de lei! Potrivit Reporter de Iaşi, pe 9 aprilie, autorităţile ar urma să aprobe o tăiere de aproape patru ori mai mare: 38.000 de metri de cubi de pădure, într-o afacere cifrată la 15 milioane de lei.