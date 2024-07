Ultimul Euro pentru Cristiano Ronaldo. Anunțul legendarului fotbalist, după meciul Portugalia – Slovenia

Cristiano Ronaldo a comunicat un mesaj plin de emoție către suporteri, exprimându-și intenția de a participa la ultimul său Campionat European.

El și-a recunoscut greșelile din meciul cu Slovenia și a subliniat angajamentul său de a da totul pentru echipa națională în viitorul apropiat, indiferent de deciziile legate de purtarea tricoului naționalei.

După finalizarea meciului, Ronaldo a declarat că acest campionat european va fi ultimul la care va lua parte. El și-a cerut scuze suporterilor pentru greșelile consecutive.

Cristiano Ronaldo și-a exprimat tristețea inițială și apoi bucuria finală pe care i-o aduce fotbalul. El a menționat că astăzi s-au întâmplat momente inexplicabile. În ciuda ocaziei de a aduce un avantaj echipei naționale, el nu a reușit să marcheze dintr-un punct cu var și consideră că trebuie să revizuiască execuția sa. Ronaldo a subliniat că nu a ratat niciodată în timpul anului și că atunci când colegii săi aveau cea mai mare nevoie, cum ar fi acum la Euro, portarul Oblak l-a salvat.

„Tristețea inițială și apoi bucuria finală. Asta aduce fotbalul. Momente inexplicabile, acestea s-au întâmplat astăzi. Am avut ocazia să confer un avantaj echipei naționale, dar nu am reușit. Trebuie să revăd execuția de la punctul cu var, nu știu dacă am tras bine sau prost. Nu am ratat o singură dată în timpul anului și când colegii au avut cea mai mare nevoie, acum la Euro, Oblak a salvat”, a spus Cristiano Ronaldo, la finalul meciului.