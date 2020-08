Ultimii concurenți de la Ferma 2020. Cine sunt noii săteni care întră în emisiune?

Dacă pe orășeni i-am cunoscut, a venit rândul sătenilor să-și completeze echipa de start care va lupta pentru titlul de Fermierul anului 2020. Aceștia sunt puternici și deciși să demonstreze că experiența lor rurală îi va ajuta să fie cei mai buni și să arate că tradițiile pot învinge tehnologiile.

Ultimii concurenți de la Ferma 2020

Astfel, Viviana Sposub, Andrei Stoica, Anisia Gafton și Gabriel Toader sunt ultimii 4 săteni prezentați ai acestui sezon!

Despre Viviana Sposub putem spune că a fost o răsfățată pentru că era artista familiei, însă acum știe că va fi nevoită să muncească în fiecare probă pe care o va primi. Acesteia nu îi plac tensiunile și nici jocurile de culise, astfel că vrea să demonstreze că o săteancă poate câștiga doar prin sinceritate și implicare.

” Îmi plac mult provocările și cred că un astfel de proiect mă va ajuta să mă dezvolt. Și mă refer aici la o evoluție pe toate planurile: atât personal, cât și profesional.”, a declarat Viviana Sposub.

Andrei Stoica este unul dintre campionii României la kickboxing. Acesta s-a aflat mereu în fruntea clasamentelor internaționale. De altfe, nu îi place să piardă, bazându-și cariera pe integritate, demnitate și disciplină.

Sătenii vor să câștige competiția

”Ceea ce sunt astăzi este suma provocărilor grele pe care le-am acceptat de-a lungul vieții. Cred că Ferma mi se potrivește perfect, să fim aruncați în neant, într-un loc pe care nu-l cunoaștem, cu persoane pe care nu le cunoaștem, să facem lucruri pe care nu le stăpânim sau nu le cunoaștem.”, a declarat Andrei Stoica.

Atunci când a urcat pe scena Românii au talent, Anisia Gafton a reușit să cucerească publicul prin glume și naturalețe. S-a aflat apoi că era o absolventă de Informatică, pasionată de teatru și comedie. Se folosește de umor pentru a trece ușor peste orice situație. ”Nu am stat pe gânduri și am acceptat să vin la Ferma pentru că am ocazia să stau mai aproape de natură, pentru experiența trăită acolo, dar și pentru provocări.”, a declarat Anisia Gafton.

Gabriel Toader, alt sătean, a declarat: ”Am o sete de cunoaștere, de a vedea lucruri, o nevoie de a-mi demonstra mie că sunt atât de pregătit încât pot să trec peste orice situație. Îmi place necunoscutul și mă motivează, așa că vreau să văd dacă îi voi rezista.”

Acesta a lucrat în numeroase restaurante și a organizat multiple evenimente, deci este obișnuit cu viața agitată. Alături de Anna Lesko, Octavian Ciovică, George Burcea și Ana Maria Ababei, cei patru formează gașca sătenilor și vor să câștige competiția Ferma 2020.