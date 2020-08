Cine este Bogdan Stoica, noul concurent de la Ferma. A dat cel mai rapid KO, în doar opt secunde

Bogdan Stoica este una dintre cele 16 vedete care sunt acceptat să facă parte din următorul sezon al show-ului Ferma. Este unul dintre cei mai cunoscuţi luptători de kickbox din România. Şi va aborda această nouă provocare cu acelaşi obiectiv pe care îl are şi în ring. Să fie cel mai bun. Toţi sportivii care au fost înaintea lui la Fermă au recunoscut că nu le-a fost deloc uşor. Dar Bogdan Stoica spune că el îşi doreşte să fie relaxat şi degajat. În ciuda probelor care îl vor chinui cu siguranţă.

Bogdan Stoica se bucură că îl va avea alături de el la Fermă pe fratele său, Andrei

Bogdan Stoica a fost de mic pasionat de sport şi nici nu îşi imagina o altă carieră. Aşa că nu ar avea de ce să îl sperie provocările fizice de care va avea parte în viitorul sezon al Fermei. Este convins că îşi va demonstra forţa la cunoscutul show de la Pro TV.

„Am fost un împătimit al sportului încă din copilărie. De la vârsta de 8 ani am început să practic fotbal de performanță. După 6 ani de fotbal, am luat o pauză, iar la vârsta de 16 ani l-am urmat pe fratele meu la sală și am început să practic kickbox. Andrei (n.r. – fratele său, Andrei Stoica) a fost îndrumătorul meu spre acest sport și am urmat același drum până în prezent”, a povestit Bogdan Stoica pentru revista Viva.

Ajuns la 30 de ani, Bogdan Stoica nu a mai luptat din octombrie 2018, când îl învingea pe belgianul Levi Kuyken. Prin KO tehnic. De altfel, noul concurent de la Ferma este cunoscut pentru loviturile spectaculoase. A câştigat 52 de partide în carieră, dintre care 37 prin KO. Iar în 2012 dădea cel mai rapid KO din promoţia Local Kombat, în doar 8 secunde!

Bogdan Stoica ştie şi ce îi va lipsi cel mai mult pe perioada aventurii de la Fermă: familia sa. Dar se consolează cu gândul că îl va avea alături pe fratele său, Andrei, şi el un luptător celebru.

„Cel mai mult îmi va lipsi familia, iar prin asta mă refer la întreaga familie – copiii, soția, părinții, bunicele mele, nepoțeii, toți. Pe lângă ei, cred că îmi vor lipsi și plimbările cu motocicleta, care mă ajutau să-mi găsesc liniștea. Din fericire, nu voi duce lipsa fratelui meu, care va fi și el alături de mine în această aventură”, a mai spus Stoica pentru sursa citată.