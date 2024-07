Ultimele imagini în viață cu Ileana Stana Ionescu. Cum arăta regretata artistă cu puțin timp înainte de a-și da duhul

Teatrul și cinematografia românească este mai săracă astăzi, după dispariția marii actrițe Ileana Stana Ionescu. Familia, prietenii, foștii colegi de scenă și cei apropiați, trec prin momente grele, aducându-i un ultim omagiu. La nici 24 de ore de la disapariția sa, au apărut și ultimele imagini în viață cu Ileana Stana Ionescu, în care românii au putut vedea cum arăta regretata artistă cu puțin timp înainte de a-și da duhul.

Ajunsă la vârsta de 87 de ani, marea actriță a scenei românești a decis să nu mai lupte, iar pe 30 iunie avea să vină și vestea dureroasă a dispariției sale.

Cu o carieră care s-a întins pe aproape 69 de ani, atât pe scenele teatrelor românești, cât și pe marele ecran, actrița lasă în urma sa o impresionantă pleiadă de persoanje jucate, unele dintre ele memorabile.

Printre cei care anunțau dispariția actriței Ileana Stana Ionescu, s-a aflat și actrița Alexandra Velniciuc, aceasta scriind pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție:

„Dumnezeu să o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie!”, a scris actrița pe Facebook.

Cu puțin timp înainte de dispariția actriței, au apărut și ultimele imagini cu Ileana Stana Ionescu în viață, locuind într-o casă în care era nevoie de reparații capitale, dar din cauza pensiilor mici, atât a ei, cât șia soțului acesteia, era extrem de greu de locuit.

„Nu avem canalizare, nu avem apa, nu avem decat curent electric. Sotia mea nu mai lucreaza la teatru, nici eu nu mai sunt in activitate, iesim asa de rar incat nu e chiar asa un impediment. Impedimentul este in casa, nu afara”, a povestit reporterilor Pro TV Andrei Ionescu sotul actritei, in urma cu cativa ani.