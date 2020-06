Ultima oră! Criminalul care a îngrozit România a încercat să se sinucidă

Ioan Cristian Turnagiu, bărbatul care a fost arestat după ce a violat și a incendiat o adolescentă de 17 ani, a încercat să își ia viața în arest. Ion Turnagiu fusese eliberat din penitenciar pentru bună purtare, după ce în anii 1990 a luat viața la cinci oameni. Bărbatul a fost salvat de la moarte de către polițiști, iar acum se află internat în spital.

Criminalul care a îngrozit România a încercat să se sinucidă. Cum a încercat să-și ia viața Ion Turnagiu

Ioan Cristian Turnagiu a omorât cinci oameni în anii 1990, din care două persoane îi erau rude. Astfel, odată ajuns acasă, eliberat fiind pentru bună purtare la începutul acestui an, chiar dacă avea o condamnare de 90 de ani, criminalul a violat o tânără de 17 ani, iar la câteva zile a incendiat-o. A fost arestat de către polițiști și acum s-a aflat că acesta a vrut să se sinucidă în arest.

„În aceasta după-amiază, un barbat pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și care se afla în Centrul de Reținere și Arest Preventiv, din cadrul Inspectoratului de Politiei Judetean Mehedinți, a încercat sa se sinucidă, folosindu-se de obiectele vestimentare. El a fost descoperit de polițiști, care i-au acordat primul ajutor pana la sosirea echipajelor medicale. In acest moment, cel in cauza a fost transportat la o unitate medicala, fiind sub paza si supravegherea polițiștilor”, se precizează într-un comunicat al IPJ Mehedinți.

Ion Turnagiu a violat și incendiat o fată de 17 ani

Bărbatul a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni după ce a violat și incendiat o tânără de 17 ani. Fata se află și acum internată în spital, în stare gravă, având arsuri de 80-90% din suprafața corpului.

„Au scos-o la fântână oamenii, vecinii au auzit. Au aruncat cu apă pe ea, au stins-o și au pus-o în salvare. I-a dat foc și a fugit, după aceea a venit poliția, l-am căutat pe aici, dar nu l-am găsit. El trebuia să stea acolo unde îi este locul sau să fie supravegheat de autorități ca în alte țări. 90 de ani pentru cinci crime a fost condamnat. Să nu le mai dea drumul la infractorii cu crime!”, au declarat vecinii criminalului.