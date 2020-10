Ce tragedie! A murit marele actor Sean Connery. A fost primul James Bond

Sir Sean Connery a fost primul interpret al lui ”James Bond” pe marele ecran (Dr, No”, 1962). Acesta a murit azi, 31 octombrie. Actorul împlinise vârsta de 90 de ani în luna august a acestui an.

A murit marele actor Sean Connery

Thomas Sean Connery s-a născut pe data de 25 august 1930, în Edinghburgh, și provine dintr-o familie cu origini irlandeze, dar și scoțiene. Actorul a devenit faimos pentru interpretarea faimosului personaj James Bond, fiind, de altfel, și primul care a adus rolul pe marele ecran. Astfel, a apărut în șapte dintre thriller-urile de spionaj. Cariera lui Sir Sean Connery în cinematografue s-a întins pe decenii, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, la categoria cel mai bun actor în rol secundar în filmul „The Untouchables” (1987), două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

De asemenea, printre alte filme renumite ale lui Sir Sean se numără „The Hunt for Red October”, „Indiana Jones and the Last Crusade” şi „The Rock”. În anul 1989, Sean Connery fost votat „cel mai sexi bărbat în viaţă” de revista People, iar în 1999, la vârsta de 69 de ani, a fost ales „cel mai sexi bărbat al secolului”.

Faimos pentru rolul lui James Bond

De menționat este că, pentru rolul lui James Bond, Sean Connery a fost descoperit de Harry Saltzman după ce mulți posibili candidați pentru Bond au fost eliminați, printre care celebrii Roger Moore, David Niven, Cary Grant, și mulți alții. Ian Fleming, creatorul lui James Bond, i-a adus adus un omagiu lui Connery în nuvela sa din 1963, On Her Majesty’s Secret Service, menționând că numele de familie al agentului 007 este scoțian la origine. Ca o ironie, Fleming a relatat că la casting nu l-a plăcut pe masivul scoțian, afirmând că acesta era prea „brut”, însă cu anumite îndrumări din partea regizorului Terence Young, Sean Connery a câștigat în fața lui Fleming. De asemenea, Young este cel care a ajutat la netezirea „asperităților” lui Connery, iar în același timp, cel care i-a folosit statura impozantă, dar plină de grația unei feline, în timpul secvențelor de acțiune.

Cu toate că cel mai renumit rol al său a fost cel al lui James Bond, Sean Connery și-a păstrat încă de atunci cariera plină de succes, având mai mult succes decât alți actori care au interpretat acest rol. Ca parte a înțelegerii de a juca în „Diamantele sunt pentru totdeauna”, Sean Connery a primit undă verde ca să producă două filme la United Artists, însă a simțit că singurul film realizat prin această înțelegere, „Jignirea”, a fost distrus de studio.