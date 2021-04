Mihaela Rădulescu, mesaj cutremurător după moartea Cătălinei Isopescu. Ce a transmis vedeta

Mihaela Rădulesc a reacționat cu privire la moartea Cătălinei Isopescu, care a luat pe toată lumea prin surprindere. Fostul model internațional avea probleme grave de sănătate și a decedat la doar 49 de ani. Anunțul a fost făcut de partenerul ei de viață, Oltin Hurezeanu, și de Roxana Voloșeniuc.

Moarte ei a venit ca un fulger pentru fani și apropiați, mai ales că avea doar 49 de ani. Mihaela Rădulescu a avut și ea o reacție. Vedeta a postat un clip pe contul său de Instagram format din mai multe imagini cu Cătălina Isopescu și un mesaj emoționant.

Și jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu a fost șocată de moartea fotomodelului.

Cătălina Isopescu a fost un model celebru al anilor ’90. Ea a murit la doar 49 de ani din cauza unei boli grave, la doar un an de la moartea tatălui său, Emanuel Isopescu.

„Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021. Dumnezeu s-o odihnească,” a fost mesajul pe care l=au transmis iubitul și sora Cătălinei.