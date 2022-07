Ultima conversație a lui Alexandru Arșinel înainte de a fi internat în căminul de bătrâni. Cu cine a vorbit

Care a fost ultima conversație a lui Alexandru Arșinel înainte de a fi internat în căminul de bătrâni. Alexandru Arşinel a fost internat într-un azil de bătrâni, după ce problemele sale de sănătate s-au agravat. Actorul a mai fost internat şi la o clinică privată, în luna mai a acestui an. Așadar, cu cine a vorbit celebrul actor?

S-a aflat cu cine a vorbit Alexandru Arșinel înainte de a se interna în căminul de bătrâni. Acesta a discutat cu actorul Vasile Muraru. Directorul general al Teatrului de Revistă Constantin Tănase, a spus ce i-a mărturisit Alexandru Arșinel în ultima convorbire pe care au avut-o la telefon.

Astfel, Alexandru Arșinel i-a mărturisit lui Vasile Muraru că i-ar place să treacă pe la teatru.

De asemenea, când vine vorba de colegul său, Alexandru Arșinel și de internarea lui la azil, Vasile Muraru nu a vrut să se pronunțe, căci așteaptă să discute cu actorul sau cu familia lui pentru a afla care este situația, de fapt. El a încercat să le sune pe rudele lui Alexandru Arșinel.

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns. O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una. Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică”, a spus Vasile Muraru.