Cristiano Ronaldo, la al 60-lea hat-trick din carieră. Suma uriașă câștigată de portughez într-un singur meci VIDEO

Cristiano Ronaldo, la al 60-lea hat-trick din carieră. Starul portughez de la Manchester United a mai atins un record în fotbalul mondial. El a înscris 3 goluri în partida pe care „diavolii roșii” au câștigat-o, scor 3-2, în fața celor de la Norwich. Cristiano Ronaldo a reușit un hat-trick, după ce, în urmă cu 5 săptămâni, reușise o performanță identică. Ronaldo a luat, cu această ocazie, și un bonus uriaș, iar fiecare gol înscris de-acum încolo va fi recompensat pe măsură.

Ronaldo a marcat cel de-al 60-lea hat-trick reușit în carieră, record absolut în fotbal, printr-o postare pe contul de Facebook.

„Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru că ne-am revenit în Premier League. Cum am mai spus și înainte, recordurile individuale au valoare doar atunci când ne ajută să atingem obiectivele de la echipă, iar hattrickul cu numărul 60 din cariera mea e cu atât mai important cu cât ne-a adus cele trei puncte. Felicitări, băieți, a fost un efort extraordinar din partea tuturor. Nu ne dăm bătuți, vom lupta până la final”, a scris Cristiano Ronaldo.

Suma uriașă câștigată de portughez într-un singur meci

Cristiano Ronaldo a câștigat și o adevărată avere odată cu performanța sa. El a depășit deja cota de 20 de goluri în toate competițiile acestei stagiuni și va încasa 750.000 de lire sterline, aproape 900.000 de euro, conform unei clauze din contract, scrie The Sun. Iar reușita din lovitură liberă de la 20 de metri, prima din iulie 2020 încoace, i-a mai adus 120.000 de euro, echivalentul primei de hat-trick. Un total de peste 1 milion de euro, pentru un singur meci.

A fost a 12-a realizare din „directă” în Premier League și a 55-a în toată cariera. CR7 a ajuns la 60 de „triple”, un alt record în istoria fotbalului. E primul jucător de cel puțin 36 de ani ce marchează minimum 15 goluri într-un sezon de Premier League. În plus, Ronaldo va încasa de-acum încolo câte 120.000 de euro pentru fiecare gol pe care-l va mai înscrie pentru gruparea de pe Old Trafford.

Ar putea pleca de pe Old Trafford

„Diavolii roșii” se află pe a 5-a poziție și au 54 de puncte, trei sub Tottenham și la egalitate cu Arsenal, care are însă un meci mai puțin disputat, când mai sunt de jucat șase etape. Ronaldo are 21 de goluri în 35 de meciuri jucate la United în acest sezon.

Cu toate acestea, Ronaldo nu are viitorul asigurat la gruparea din Manchester, deși mai are un an de contract. Viitorul tehnician al „diavolilor roșii”, tehnicianul olandez Erik ten Hag, actualmente la Ajax, a declarat că lusitanul nu se află în planurile sale tactice pentru echipă. Ten Hag o va prelua pe Manchester din vară, înlocuindu-l pe Ralf Rangnick, carea funcționat ca antrenor intermediar.