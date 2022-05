Ultima aroganță a lui Dorian Popa. Incredibil ce și-a cumpărat în casă

Dorian Popa își poate face orice poftă la orice oră. Acesta a muncit ani buni pentru proiectele de care se bucură acum care îi aduc bani grei în conturile din bancă. Celebrul cântăreț i-a surprins din nou pe fani cu o altă aroganță la care puțini se mai așteptau. El duce o viață de șeic în România, o viață la care unii nici nu visează. Ce și-a achiziționat recent pentru locuința sa? „Nu am rate, nu am credite”, a mărturisit actorul.

Dorian Popa este de departe unul din cele mai apreciate personaje în mediul online. Acesta are o carieră impresionantă în muzică și în TV și se bucură de o comunitate uriașă în mediul online.

Vedeta culege de câțiva ani roadele muncii sale și acum își permite să își satisfacă orice capriciu. Bărbatul a mărturisit că a dat recent avansul pentru un Lamborghini.

Este vorba despre un model unicat în țara noastră care cu siguranță va fi privit cu invidie de colegii din trafic. De asemenea, cel din urmă a mai menționat că a făcut o investiție aparte care o să îl ajute în imaginea sa. Mai exact, actorul și-a achiziționat un aparat de bronzat pe care îl are la câțiva pași în celebra vilă a sa din Domnești.

Dorian Popa le-a arătat fanilor cât de atent este în privința aparițiilor sale, lucru care i-a adus multe comentarii plăcute din partea celor care îl iubesc. Solistul a mai susținut că înțelege că pielea albă se purta odinioară și că era semn al celor nobili, dar el se simte foarte bine bronzat.

„Eu înțeleg că nobilimea, că înalta societate este albă la piele, dar mie îmi place bronzat. Să mă bronzez. Eu am crescut la plajă. Pe mine mama mă ducea la plajă ca să scape de mine, din mai până în octombrie.

Normal că sunt obișnuit să fiu bronzat. În București nu ai unde să te bronzezi între betoane și dacă ai mai prins și gustul muncii, cu atât ai mai puțin timp să te bronzezi. De aceea mi-am luat solar acasă.

Este cea mai bună variantă. Dar, ce credeți? Exact cum se întâmplă în proverbe sau în copilărie când aveai jucăria pe care ți-o doreai, parcă îți doreai alta pe care nu o aveai. Ei bine, de când am solar acasă nu mă mai prăjesc în halul ăla. Nu am absolut nicio rată. Nu am credite, nu am nimic”, a povestit el pentru EGO.ro.