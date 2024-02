Ultima apariție a lui Meghan Markle a șocat. Greșeala făcută i-a schimbat complet chipul

Ultima apariție a lui Meghan Markle, surprinsă de fotografi, a șocat utilizatorii online. S-a vorbit despre un tratament efectuat greșit sau pur și simplu despre neglijența fostei actrițe de la Hollywood. Chipul său a fost foarte diferit… Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, de fapt. Foto

Prințul Harry și Meghan Markle, întâlnire cu absolvenții Invictus

Ducele și ducesa de Sussex au participat, vineri, la cina One Year to Go, organizată la Centrul de Convenții din Vancouver, alături de peste 200 de invitați, printre care s-au numărat și interpretul de muzică Michael Buble și soția lui, Luisana Lopilato.

Înainte de acest eveniment, cuplul s-a întâlnit cu absolvenți Invictus, familii de militari, sponsori, susținători și Michael Buble la Centrul Comunitar Hillcrest, pentru a promova unul dintre noile sporturi: curlingul în scaun cu rotile, după cum notează presa străină.

Cum s-a îmbrăcat soția Prințului Harry la întâlnirea cu absolvenții Invictus

Prințul Harry și Michael Buble s-au implicat activ în promovarea sportului, așezându-se chiar în scaune cu rotile. Între timp, Meghan Markle a privit toată scena de pe margine, aplaudându-și și susținându-și partenerul de viață, după cum arată și imaginile din galeria foto.

La această ocazie, Meghan Markle s-a îmbrăcat destul de lejer și confortabil. A purtat o pelerină de cămilă de la Sentaler, care prezenta revere dramatice, detalii cu nervuri pe manșete și o curea încorporată pe care a strâns-o în talie. A combinat-o cu blugi de culoare neagră și cizme negre, până la genunchi. Ducesa de Sussex a adăugat la ținută și mănuși taupe.

Îmbrăcămintea lui Meghan Markle a fost accesorizată cu cercei de aur. Soția Prințului Harry a ales să poarte părul într-o coadă joasă de cal. Machiajul său a fost unul minim, natural, însă… Gurile rele spun că celebritatea americană a comis o mare greșeală când s-a machiat.

Ce s-a întâmplat cu machiajul lui Meghan Markle la eveniment

Dacă ne uităm cu atenție la imaginile încărcate în galeria foto a acestui articol, vom observa că tenul lui Meghan Markle este puțin… portocaliu. Ei bine, gurile rele susțin că ducesa de Sussex ar fi folosit, înainte de a se machia, o cremă sau un tratament care și-a modificat nuanța din cauza compoziției.

Alte voci spun că fosta actriță de la Hollywood a greșit nuanța fondului de ten sau a cremei folosite, probabil după ce a ales să testeze un produs. Așa se face că, la întâlnirea cu absolvenți Invictus, Meghan Markle a apărut cu chipul colorat într-o nuanță ciudată de portocaliu.