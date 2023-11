Uită de fasolea cu ciolan! Mâncărurile tradiţionale care trebuie puse pe masa de 1 decembrie

Vrei să diversifici masa de Ziua Națională a României? Iată câteva preparate tradiționale cu care poți să înlocuiești fasolea cu ciolan. Ce alte mâncăruri poți să pregătești pentru ziua deosebită de 1 decembrie.

Cât de specială este ziua de 1 decembrie

În fiecare an, ziua de 1 decembrie aduce multe bucurie în sufletele românilor. Este ziua în care se celebrează unirea Transilvaniei cu România, formând Marea Unire de la Alba Iulia, în anul 1918. Este un prilej de sărbătoare, mulți conaționali fiind entuziasmați în contextul evenimentelor organizate în orașe.

Mândri, românii participă pe 1 decembrie la evenimentele organizate de administrațiile locale în marile orașe sau în București. În fiecare an, pe instituțiile publice este arborat, cu această ocazie, drapelul național. La fel procedează și cetățenii patrioți, chiar și cei care au activat în domeniul militar.

Schimbarea ce a intervenit în anul 2023

Ziua Națională a României se celebrează cu fast. Sunt organizate, în fiecare an, parade militare și defilări ale angajaților din diverse structuri de stat. Concertele în aer liber, precum și depunerile de coroane la monumentele eroilor adună an de an o mulțime de români la aceste momente deosebite.

Și în anul 2023, la București și în marile orașe ale țării se vor organiza parade și defilări militare, se vor depune coroane la monumentele dedicate eroilor și nu numai. Din păcate, surprinzător pentru mulți, președintele Klaus Iohannis a decalat recepția de la Cotroceni, urmând să plece de 1 decembrie din țară.

Află detalii: Klaus Iohannis pleacă din România chiar de Ziua Națională. Decizia luată de președinte

Tradiția creată de Ziua Națională a României

De Ziua Națională a României, gospodinele și-au creat o tradiție din a găti anumite preparate, pe bază de diverse ingrediente. Cele cu fasole sunt nelipsite de pe mesele românilor de 1 decembrie, asta pentru că fasolea reprezintă un aliment de bază al Armatei Române.

Fasolea cu ciolan este una dintre mâncărurile de bază de 1 decembrie de pe mesele românilor. Pentru a oferi diversitate mesei tale din acest an, fără a fi nevoie să gătești aceleași alimente ca anul trecut, poți să prepari fasole cu cârnați sau ciorbă de fasole.

Ce alte mâncăruri să pui pe masă de 1 decembrie

În afară de mâncărurile pe bază de fasole, gospodinele experimentate pregătesc și preparate pe bază de varză. Acest ingredient principal se regăsește tot pe masa de 1 decembrie a românilor. Poți să prepari ciolan cu varză murată, în loc să gătești fasole cu ciolan.

Varza călită cu coaste de porc sau afumătură, friptura de porc aromată, tocănța de legume cu porc, cârnați proaspeți de porc sunt alte mâncăruri tradiționale pe care le poți pune pe masă de 1 decembrie.