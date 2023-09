Ucraineanca de la Vocea României care i-a scos din sărite pe Smiley și Tudor Chirilă: ”Ați venit la matrimoniale? Aici nu negociem”

Premieră negativă în istoria show-ului de la PRO TV. O ucraineancă a uimit cu talentul său la Vocea României, însă ce a spus după ce a terminat de cântat i-a scos din sărite pe Smiley și Tudor Chirilă. Ce condiții le-a pus concurenta juraților.

Are o poveste de viață tulburătoare, o voce superbă, un talent de necontestat, însă apariția sa la Vocea României a stârnit un vaș de nemulțumiri și revoltă în rândul juraților.

O tânără din Ucraina, fugită din calea războiului, alături de soțul ei, a impresionat toți jurații cu vocea sa deosebită, însă nu doar asta a atras atenția acestora.

„Numele meu real e Nika, numele de scenă e Imba, sunt din Ucraina. Noi cântam aici pe străzi, înainte cântam și în Ucraina pe străzi. Când a căzut o bombă lângă clădirea mea a patru oară, am decis să plecăm. Am venit cu soțul meu, cântăm împreună. Când am venit aici nu aveam niciun ban, am mers în Centru Vechi și am început să cântăm acolo, Mulți ucraineni se opreau și ne salutau, și românii la fel. Aici am făcut niște bani.”