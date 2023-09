Anisia Gafton a surprins cu interpretarea sa la Vocea României! Ce spune despre Horia Brenciu şi Theo Rose EXCLUSIV

Anisia Gafton a făcut spectacol pe scena de la Vocea României cu piesa “What’s Up”! Cunoscută, în primul rând, pentru umorul său, artista a reușit să îi lase pe cei 5 antrenori cu gura căscată, după ce a demonstrat că este plină de talente! A întors 4 scaune, dar cu toate acestea, nu a mers mai departe. Câștigătoarea de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici” ne-a oferit un interviu exclusiv despre participarea sa la Vocea României și ne-a spus ce echipă ar fi ales.

Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea interpretare din partea Anisiei Gafton! Cu toții știam că este una dintre cele mai apreciate comediante, însă talentul său muzical a fost ținut ascuns până acum! Vedeta s-a prezentat pe scena de la Vocea României, la cea de-a doua rundă a audițiilor pe nevăzute și a întors toate scaunele!

Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu, Theo Rose și Smiley au rămas de-a dreptul surprinși când au auzit interpretarea Anisiei! Artista a făcut show, însă nu a ales o echipă pentru a merge mai departe.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, comedianta ne-a povestit întreaga experiență și motivul pentru care a luat această decizie.

“Mie îmi place foarte mult să cânt și am încercat la Vocea României. Îmi place, mă bucură experiența. Nu mă așteptam să se întoarcă 4 scaune. Nici nu mi-am dat seama că s-au întors toți 4. Când mi-au zis că s-au întors toți, am zis: “Aaa, da? Nici nu mi-am dat seama!”.

Am făcut niste ochi mari, nici nu știam. Eu eram acolo concentrată în cântec și nu am fost atentă ce scaune se întorc. Nu am făcut ore de canto, doar am simțit melodia. Am ajuns acolo, am făcut o repetiție înainte, cum se face mereu și aceea a fost singura mea repetiție.

Nu am continuat cu Vocea României pentru că am ales proiectul ”Săriți de pe fix”. Am și alte proiecte.”, ne-a declarat Anisia Gafton.