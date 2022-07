Turiștii, șocați de micul dejun primit la un hotel din Eforie Nord: „Este ultima oară când mai calc la ei”

Este pur și simplu revoltător cu ce situații ajung să se confrunte turiștii români. Din ce în ce mai mulți conaționali semnalează țepele pe care și le iau. Chiar și după ce au scos sume de bani consistente din buzunare, pentru a se bucura de câteva zile de liniște și relaxare. Micul dejun servit la un hotel din stațiunea Eforie Nord i-a lăsat pur și simplu șocați pe români. Iată ce situație a semnalat o româncă!

Țepele pe care și le iau românii în vacanțe încep să se înmulțească. Nu doar în străinătate, ci și în țara noastră. Este și cazul unei familii de români care a decis să își petreacă concediul într-un hotel din stațiunea Eforie Nord. De altfel, pentru această destinație au început să opteze tot mai mulți cetățeni, în defavoarea stațiunii Mamaia.

Familia despre care am amintit s-a mai cazat și în trecut la același hotel. Condițiile au fost, atunci, cel puțin decente. Din acest motiv, turiștii au decis să își facă rezervare la aceeași proprietari. Numai că, de această dată, dezamăgirea a fost atât de mare încât mama din familie a făcut situația publică. Ulterior, ea a susținut că nu va mai călca niciodată în hotelul cu pricina.

O noapte de cazare la hotelul Casa Ani din Eforie Nord i-a costat pe români suma de 370 de lei. Costul pe care turiștii au trebuit să îl achite a fost mai scump decât ultima dată când s-au cazat aici. Proprietarii promiteau, însă, mic dejun inclus în preț astfel încât românii au fost dispuși să facă un compromis.

Toate lucrurile au funcționat perfect. Până în momentul cazării. Dincolo de faptul că în camerele rezervate existau defecțiuni la toaletă, micul dejun al turiștilor aproape că nu a existat. Farfuria nu a prezentat nici de departe ceva ce ar trebui să consumi pentru un mic dejun ușor și gustos.

Precizez că acum doi ani am mai fost la ei și nu aveau încă restaurant. Îți găteai tu. Era perfect! Când mi-a zis că a crescut prețul, dar este inclus micul dejun a fost și mai perfect. Ne-am bucurat că nu plecăm cu stomacul gol pe plajă. A fost totul perfect, până ne-am dus dimineața să mâncăm”, și-a început mesajul turista româncă.

„Nu suntem genul de oameni care lasă recenzii proaste. Dar acum nu se mai poate. Am fost cazați la Hotel Casa Ani din Eforie Nord. Am vorbit cu doamna la telefon, i-am spus că suntem 3 perechi + 1 copil de 3 ani. Totul bine și frumos, ne-a spus că, acum, în preț este inclus și micul dejun.

Micul dejun de care beneficiau clienții hotelului consta, în toate cele patru zile de cazare, în: o prăjitură Double up Big Cake cu cacao, un ou fiert, un crenvurșt (a fost înlocuit în a patra zi cu un cașcaval panel) și un iaurt. Alături de acestea se aflau și alte mici adaosuri, precum gem, brânză topită și miere, în cantități care nu ar fi reușit să sature un om flămând.

Problemele, însă, s-au extins dincolo de consistența micului dejun, potrivit relatărilor turistei românce.

„A doua zi m-au anunțat că copilul nu primește mic dejun. Deoarece nu am plătit pentru el. I-am spus domnului „patron”, care era foarte arțăgos, s-o pus pe ceartă, că nu mi se pare normal. Eu am plătit exact cât mi-a zis soția dânsului pe cameră. Bineînțeles a început să țipe la mine de față cu toată lumea, „atât ai plătit, atât mănânci”.

Este ultima oara când mai calc la ei. Am primit același mic dejun în fiecare dimineață. Ajunsesem să îmi vină să vomit când vedeam aceeași mâncare. Am fost în multe locuri cu soțul și copilul. Niciodată nu am plătit extra pentru el. Plăteam camera cât era și acolo aveam inclus.

Sunt eu prea sensibilă și am așteptări prea mari? Era sezonul legumelor. Putea pune frumos roșii, castraveți, măsline etc. De condiții nu mai vorbesc, afară vopsit gardul și înăuntru-i leopardul. Apa la toaletă nu mergea, furnici în cameră… Ce-i drept, e frumoasă piscina. Dar sunt totuși atâția bani pe o noapte, pentru niște condiții vai de mama lor”, a conchis românca, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook „Am fost acolo (recenzii, cazare, restaurante, vizite)”.