Tun financiar dat de Cristi Chivu! Cum a pus românul mâna pe 7 milioane de euro

Criza financiară provocată de pandemia de Covid-19 nu îl afectează și pe Cristi Chivu, așa cum anunță Gsp.ro. Fostul internațional român a încasat șapte milioane de euro pentru vila sa din Corbeanca, pe care a decis să o vândă. A și obținut un profit considerabil, dacă ținem cont că a cumpărat acea proprietate în 2013, cu doar șase milioane de euro. Cel care a decis să cumpere vila familiei Chivu este Ștefan Vuza, un om de afaceri în vârstă de 49 de ani. Este patronul ChimComplex Borzești și a cumpărat în 2018 Combinatul Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Conform Top Forbes România, Ștefan Vuza avea în 2019 o avere de 113 milioane de euro.

Cristi Chivu plănuiește să petreacă mai mult timp la Milano, unde a fost numit antrenor la echipa U18 a lui Inter

Proprietatea tranzacționată de familia Chivu are o suprafață utilă de peste 1.000 de metri pătrați. Și este dotată cu numeroase facilități și spații de recreere. Are un cinematograf, o sală de spectacole, un centru de fitness, o sală de biliard, una de bowling, o piscină interioară, una exterioară și o zonă de spa! Vila impresionantă are 5 dormitoare, 7 băi, 3 garaje, dar și un ponton!

În urmă cu o lună, Cristi Chivu a absolvit Școala de Antrenori de la Coverciano. A fost imediat numit la echipa Under 18 a celor de la Inter Milano. După ce în trecut a pregătit și echipele de U14 și U17 al milanezilor. Astfel că fostul internațional român vrea să stea mai mult în Italia în următoarea perioadă. Motiv pentru care a și decis să vândă vila din Corbeanca. Plus, desigur, oferta excelentă pe care a primit-o de la Ștefan Vuza. Conform Top Forbes, Cristi Chivu avea o avere de 22 de milioane de euro în 2018. În 2010, Chivu reușea să câștige Liga Campionilor cu Inter Milano, echipă antrenată atunci de Jose Mourinho.