Tudor Chirilă nu s-a mai putut abține și a izbucnit la adresa lui Florin Cîțu: ”Ticălosul”

Decizia de astăzi a premierului Cîțu de a-l demite pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Gărzii de Mediu a generat deja reacții în spațiul public. Printre cele mai dure reacții de până acum se numără cea semnată de Tudor Chirilă. De altel celebrul artist a mai avut astfel de comentarii dure în toată această perioadă grea de pandemie.

„Epurarea totală a posturilor pe care au fost numiți oameni de la USR PLUS”

Scandalul iscat de ieșirea din coaliția de guvernare a USR PLUS au generat lupte politice dure între Florin Cîțu, USR PLUS, și actuala conducere a PNL, în frunte cu Ludovic Orban. De la momentul demisiei miniștrilor USR PLUS, premierul, spun vocile politice și nu numai, a început o adevărată epurare totală a USR-iștilor din instituțiile statului. Totul a culminat cu decizia de astăzi de a-l demite pe Octavian Berceanu de la Garda de Mediu. Reacțiile pro și contra au apărut imediat, printre cei mai vehemenți și duri în exprimare fiind celebrul actor și muzician Tudor Chirilă.

„Ce face ticălosul de Florin Cîţu este de fapt epurarea totală a posturilor pe care au fost numiți oameni de la USR PLUS. Aici nu mai vorbim despre o vendetă politică și nici măcar nu vorbim de o curățare pe criterii de competență pentru că oamenii sunt zburați fără să fie evaluați, sunt zburați pentru ca PNL să poată să acapareze instituțiile lipsă. Arată ca o lovitură de stat. Iar această lovitură de stat se dă cu sprijinul președintelui României Klaus Iohannis, acest Tiger Woods al loviturilor pe la spate. Astăzi a fost demis Octavian Berceanu, șef al gărzii de mediu care a abordat problema arderilor ilegale și despre care am auzit lucruri bune de la oameni cu viziuni politice divergente.”, scrie Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă îl acuză pe Florin Cîțu de căpușarea statului

Celebrul artist nu este la prima sa reacție de o asemenea duritate, mai ales la adresa actualei guvernări liberale. Și anul trecut, în plină pandemie, Tudor Chirilă a reacționat la fel de dur la măsurile impuse de guvernul condus atunci de Ludovic Orban, cu privire la criza generată de pandemie. Ca și atunci, și de această dată, Tudor Chirilă a readus în discuție deciziile guvernanților de a nu da bani artiștilor din spațiul independent, acuzând în același timp și de căpușare a organelor statului.

„Cîțu este ticălos din mai multe motive, pe cele legate de necompensarea sectorului cultural independent (deși existau fonduri) pentru interdicția de a munci le-am tot menționat, dar el excelează prin faptul că este, evident, reprezentantul și executantul aceleiași viziuni mafiote care ține românia în loc de treizeci de ani: feuda noastră, baronii noștri, relațiile noastre, numirile noastre politice, controlul banilor, acapararea instituțiilor importante și corupție. Parteneriatul cu PSD nu este voința lui Cîțu, ci a Partidul Naţional Liberal. Asta îl face pe Cîțu doar oportunist și imoral, un agățător de putere fără scrupule, deci un ticălos. Dar nu un mastermind. Zilele astea România face mulți pași înapoi, undeva în 2012. Ce tristețe trebuie să fie pe Dragnea când vede că are epigoni care riscă să performeze mai bine ca el.”, mai scrie Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

„Singura șansă ar fi ca protestele să-i oblige să guverneze, nu să căpușeze”

În discursul său extrem de dur la adresa premierului, artistul a atins și subiectul facturilor care au crescut în ultima vreme, dar și despre singura variantă a celor nemulțumiți în fața a ceea ce se întâmplă. Tudor Chirilă, ca și cu alte ocazii, a făcut apel din nou la a protesta în stradă, numai că tot el spune că nu prea mai este nimeni care să protesteze.