Tudor Chirilă, anunț înainte de vot. ”M-a întrebat cu cine să votez!” Ce răspuns a dat juratul Vocea României

Ziua alegerilor a sosit. Românii își pot exercita astăzi dreptul de vot, în primul tur al alegerilor prezidențiale și își vor alege viitorul președinte pentru următorii cinci ani.Votarea a început duminică ora 7.00 și se încheie la ora 21.00.

Prin excepție, votarea în străinătate s-a desfășurat și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare zilei votării. Românii din diaspora mai pot vota și astăzi până la ora 21:00 (ora locală).

Tudor Chirilă, juratul de la Vocea României a transmis un mesaj pe pagina sa personală de Facebook cu prilejul alegerilor prezidențiale din acest an.

Cu cine votează Tudor Chirilă?

Pentru că astăzi toți românii se află în febra alegerilor, persoanele publice și vedetele transmit pe paginile lor de pe rețelele sociale. Iată ce a scris juratul de la Vocea României în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook:

„Azi mergem la vot. Multă lume mi-a scris să mă întrebe ce votez. Nu am răspuns pentru că mi se pare o responsabilitate prea mare să dau sfaturi acum în zona asta (chiar dacă în trecut am făcut-o o dată). Sunt convins însă că votul românilor va fi anti-PSD. Aștept cu înfirgurare ziua când românii vor vota candidați pentru valoarea lor intrinsecă. Se pare că mai avem. Totuși, am achiziționat ceva în ultimii ani: conștientizarea importanței votului. S-a făcut greu, și multe voci au muncit la asta și iată că se vede: cel puțin în diaspora, unde speranța pentru o altă Românie devine treptat disperare”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

14 candidați se luptă astăzi în cursa pentru alegerile prezidențiale, iar potrivit sondajelor de opinie realizatea în zilele de dinaintea alegerilor, favoritul era chiar actualul președinte, Klaus Iohannis.

Potrivit unui sondaj CURS, șeful Statului a avut mereu în jur de 40% în cadrul sondajelor de opinie și se află la o distanță apreciabilă față de competitorii săi. Viorica Dăncilă ar avea parte de susținerea a 20% din sufragii, în timp ce Dan Barna ar fi la 13%, Mircea Diaconu la 11% și Theodor Paleologu 6%.