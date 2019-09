Tudor Chirilă a fost îndrăgostit de Andreea Esca. S-au cunoscut în tabăra, iar artistul a iubit-o cu patimă

Tudor Chirilă a avut privirea ațintită pe diverse domnișoare frumoase de-a lungul timpului, cea mai cunoscută fiind Andreea Raicu. Ceea ce nu s-a știut până acum este că ochii ca marea și cuvintele frumoase ale lui Tudor Chirilă s-au îndreptat și spre Andreea Esca. Când și-a dat seama că o iubește cu patimă și cum a derulat povestioara de dragoste?

Tudor Chirilă a fost îndrăgostit de Andrea Esca! Cei doi nu au avut o relație, precum și-ar fi dorit solistul atunci, dar totul a rămas în final o amintire frumoasă. Vedetele s-au cunoscut într-o tabără de schi în momentul în care Tudor era clasa a VII-a, iar Andreea Esca în clasa a IX-a. Pentru antrenorul de la Vocea României a fost dragoste la prima vedere, dar nu a fost sortit să fie așa.

Diferența de vârstă și mâna universului a făcut ca Andreea să aibă deja ochii pe cineva la vârsta aceea. Timpul a trecut, iar Chirilă și-a cunoscut în cele din urmă iubirea vieții, mama copiilor săi. Acesta este într-o relație serioasă alături de Iulia Mîzgan, cea care i-a dăruit doi copii.

Andreea Raicu și Tudor Chirilă încă mai au numele asociate, dată fiind povestea de amor din trecut dintre cei doi. Nu cu mult timp în urmă, Raicu a postat pe o rețea de socializare părerea sa despre solistul trupei Vama.

„Tudor este un om foarte complex cu care am trăit foarte multe şi aş avea o mulţime de spus… Este un om extrem de deştept şi extrem de creativ. Un om foarte talentat, cu care nu te plictiseşti niciodată, de la care am învăţat mult şi care m-a motivat. Cand intalnesti o mare iubire, traiesti intens fiecare clipa in parte. Nu gandesti rational, nu-ti faci calcule”

Andreea Raicu