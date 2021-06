Trucuri utile cu zahăr pentru casa ta. Nici nu bănuiai cât de util este acest aliment

Zahărul nu folosește doar în prepararea unor bucate, ci este bun și în jurul casei. Ce poți face cu celebrul ingredient pe care de fel trebuie să-l consumăm cu moderație? E foarte simplu și te scapă de cheltuieli în plus.

Truc util pentru casă: ce poți face cu zahărul?

Știm cu toții că zahărul trebuie consumat cu moderație. Acesta este extrem de bun pentru prăjituri și chiar și în dreptul unor feluri de mâncare pentru că balansează astfel aroma sărată sau stinge aciditatea roșiilor. Puțini știu că există multe lucruri pe care să le faci cu alimentul pe care cu siguranță toată lumea îl are în casă, indiferent de formele în care se regăsește: alb, negru, în formă de cuburi, pudră sau zahăr tos.

„Conform Asociatiei Americane de Diabet, consumul de zahar nu duce la diabet. „Diabetul apare ca rezultat al unui cumul de conditii ce tin de stilul de viata si factorul genetic. Insa persoanele supraponderale sunt, intradevar, mai expuse riscului de diabet de tip II”, spun oamenii de stiinta americani.

Zaharul, ca multe alte alimente, contine o cantitate mare de carbohidrati, ceea ce inseamna ca daca il consumam in cantitati foarte mari, fara sa facem si ceva miscare, ne vom ingrasa. Totusi, specialistii sustin ca, in cantitati moderate, ne sporeste rezerva de energie si nu afecteaza in mod obligatoriu silueta. In plus, statisticile arata ca persoanele care au o apetenta pentru dulciuri nu consuma multe grasimi, acestea din urma fiind, de fapt, mai periculoase decat zaharul”, arată csid.ro.

Din punct de vedere științific, zahărul face parte din categoria carbohidrați, la fel ca: monozaharide , dizaharide sau oligozaharide. Monozaharidele sunt cele mai importante, ele fiind glucoza. Aproape toate zaharurile au formula CnH2nOn ( n este între 3 și 7 ). Glucoza însă are formula moleculară C6H12O6, iar zahărul are formula C12H24O12.

Cum poți să-l folosești?

-Ține florile tăiate proaspete pentru mai multă vreme

-Te ajută să îți treacă senzația neplăcută după ce te-ai ars la limbă

-Curăță filtru de cafea

-Ține pâinea și prăjiturile proaspete

-Curăță murdăria și petele de lipici de pe mâini

-Îndepărtează furnicile și gândacii de grădină

Valori nutriționale

Valoare per

100 g

100 g

Calorii (kcal) 386

Lipide totale 0 g

Lipide saturate 0 g

Lipide polinesaturate 0 g

Lipide mononesaturate 0 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 1 mg

Potasiu 2 mg

Carbohidrați 100 g

Fibre alimentare 0 g

Zahăr 100 g

Proteine 0 g

Vitamina A 0 IU Vitamina C 0 mg

Calciu 1 mg Fier 0,1 mg

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0 mg

Vitamina B-12 0 µg Magneziu 0 mg