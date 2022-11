Trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă. Fructul pe care îl adaugă gospodinele din Transilvania pentru un gust deosebit

Este perioada din an când gospodinele se pregătesc să-și umple cămara de bunătăți pentru iarnă. În topul delicateselor se numără murăturile, tocana de legume, zacusca de pește și zacusca de vinete. Preparatul din urmă este nelipsit de pe mesele românilor, mai ales în anotimpul rece. De aceea, astăzi vă arătăm trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă. Iată de ce trebuie să ții cont atunci când o prepari.

Trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă

În această perioadă, piețele sunt pline de legume proaspete: vinete, ardei, gogoșari, ceapa, roșii etc. Totodată, este și sezonul în care gospodinele încep pregătirea bunătăților pentru iarnă. Cele mai multe aleg să pregătească zacusca de vinete, care nu trebuie să lipsească sub nicio formă din cămară. Este ușor de pregătit și are un gust inconfundabil de legume coapte. Vezi trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă.

Zacusca de vinete se află pe primul loc în topul celor mai gustoase preparate pentru sezonul rece. Există o varietate mare de moduri în care poți pregăti zacusca, însă noi îți venim în ajutor și îți arătăm câteva trucuri care îți pot face zacusca de vinete mai gustoasă decât de obicei.

Pentru ca acest preparat să iasă absolut delicios, trebuie să folosești legume proaspete și gustoase, vinete tinere cu puține semințe, ceapă dulce, gogoșari, roșii și ardei de grădină.

Prima dată se toacă ceapa și se lasă la scurs

În primul rând, trebuie să coci toate legumele înainte și să le cureți de coajă sau de semințe, inclusiv roșiile. Totodată, legumele trebuie coapte primele și lăsate să se răcească câteva ore bune, înainte de a le amesteca pe toate.

Ceapa trebuie tocată și ea cu cel puțin jumătate de oră înainte, pentru a o lăsa se scurgă într-o sită. De regulă, la 3 kilograme de vinete se folosește 1 kg de ceapă.

Trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă. După ce ai copt și curățat toate legumele, se pun la fiert, la foc scăzut. Între timp trebuie să urmărești să vezi când iese uleiul la suprafață. Dacă acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că zacusca s-a fiert bine.

Pentru o zacuscă gustoasă, gospodinele știu că trebuie să adauge condimente la final, pentru ca aroma lor să se păstreze în zacusca fierbinte. Pentru a-i da o aromă deosebită, folosește dafinul, piperul, sarea și cimbru.

Trucuri pentru cea mai delicioasă zacuscă. Secretul gospodinelor din Transilvania

Cu toții știm că tradiționala zacuscă se face din vinete, roșii și ardei, însă sunt multe gospodine care adaugă și ciuperci de pădure proaspete, pentru un plus de savoare. În plus, o altă combinație reușită este zacusca în care adăugăm dovlecei, precum și morcovi bine fierți înainte și tăiați mărunt.

În unele zone din Transilvania, zacusca de vinete este asezonată și cu mere. Așadar, merele se curăță de coajă și de cotoare, se călesc și se lasă la scurs înainte de a fi puse în zacuscă, la final, după ce s-au fiert roșiile.

Rețetă zacuscă de vinete

Ingrediente:

2 kg vinete;

500 g gogoșari;

500 g ceapă;

un litru suc de roșii;

350 ml ulei;

o lingură zahăr;

sare, piper, foi de dafin.

Mod de preparare:

Jumătate din vinete se pun la copt cu jumătate din cantitatea de gogoșari. Restul de legume se taie cubulețe, ca și ceapa. Vinetele coapte se curăță de pieliță, la fel și gogoșarii, după care se toacă mărunt ori se mixează.

De obicei, pentru a se coace foarte bine, fără a se arde, este indicat ca vinetele să fie coapte la foc de lemn. După ce s-au copt uniform, capetele vinetelor trebuie tăiate. Legumele se învelesc în folie de aluminiu și se lasă astfel timp de câteva minute.

Ceapa se pune la călit în ulei încins, iar când a devenit sticloasă se adaugă cubulețele de vinete și de gogoșari crude. Se lasă aproximativ 15 minute la călit.

După ce timpul a expirat, se pun vinetele și gogoșarii copți, se lasă 10 minute. Se toarnă sucul de roșii, zahărul sarea, piperul și foile de dafin. Se lasă la fiert circa 40 de minute, amestecând, până ce este bine scăzută. Zacusca de vinete se pune apoi în borcane, care se închid ermetic. Poftă bună!