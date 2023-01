Trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare. Ai nevoie de câțiva cartofi și sare

Bucătăria este locul unde gospodinele se simt bine. Majoritatea sunt dispuse să facă cele mai bune preparate, dar ce te faci cu mirosul care rămâne după? Spre norocul lor există trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare. Ai nevoie doar de câțiva cartofi și sare, nimic mai mult. Citește mai departe și află ce minuni face trucul care te scapă rapid de mirosul de mâncare.

Modalități naturale de a scăpa de mirosurile de gătit

Indiferent de ce fel de mâncare am vorbi, chiar și de cel preferat de toată casa, va rămâne totuși un miros. Dacă vrei să scapi de mirosurile de gătit, ai ajuns la locul potrivit. Prin căutările noastre, și după ce am stat de vorbă cu câteva gospodine experimentate, am găsit trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare.

Gospodinele care au folosit acest truc spun că ai nevoie de câțiva cartofi și sare. În afară de asta, mai sunt și alte modalități naturale de a scăpa de aceste mirosuri, pe cât de plăcute, pe atât de persistente după ce termini de gătit.

Vezi și: Trucul banal care te scapă de mirosurile urâte din bucătărie. Multe gospodine fac o greșeală teribilă după ce gătesc

Trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare

Fie că este vorba de o supă consistentă sau de un curry picant, mirosurile de gătit încep, de obicei, ca un plus binevenit în bucătărie, dar de multe ori pot persista mult mai mult decât ne-am dori.

Să îți dai seama cum să scapi de mirosurile de gătit poate fi dificil, deoarece depinde de ceea ce se află în tigaie, oală sau cuptor. Din fericire pentru tine, avem câteva metode testate și câteva idei care vor alunga definitiv acele mirosuri persistente de mâncare.

Fie că este vorba de chiftelele cu șuncă sau de cina cu pește, aceste soluții rapide vor face ca bucătăria să miroasă frumos în cel mai scurt timp. Printre aceste se numără și trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare, și nu ai nevoie de altceva, decât de câțiva cartofi și sare.

Sfatul gospodinelor experimentate este să folosești cartofii pentru a absorbi mirosurile rele. Cartofii nu numai că au un gust grozav, dar sunt în mod natural absorbanți și, prin urmare, pot acționa ca un agent de îndepărtare a mirosurilor din bucătărie complet natural. Încearcă să pui cartofi tăiați în cubulețe cu sare de mare peste oalele și cratițele din bucătărie și lasă-le așa timp de două ore pentru a absorbi orice miros nedorit. Ai să vezi cum trucul te scapă rapid de mirosul de mâncare.

În afară de trucul prezentat, cum spuneam, mai sunt și alte modalități de a scăpa de mirosul de mâncare din bucătărie și, implicit, din restul casei, după cum urmează:

1. Lasă aerul proaspăt să intre în bucătărie

Poate părea evident, dar deschiderea unei ferestre este cea mai ușoară modalitate de a scăpa de mirosurile din bucătărie. Făcând acest lucru înainte de a începe să gătești, în loc să o faci atunci când observi prima dată mirosul, poate ajuta, deoarece aerul proaspăt va circula deja.

De asemenea, este important să reții mirosurile, pentru ca nu cumva să se răspândească prin casă. Materialele textile absorb ușor mirosurile, așa că, dacă nu vrei ca perdelele din bucătărie să miroasă a cartofi prăjiți pentru tot restul săptămânii, ține ușile de la alte încăperi închise.

2. Îndepărtează mirosurl de mâncare cu bicarbonat de sodiu

Există ceva ce nu poate face bicarbonatul de sodiu? Ne place să folosim bicarbonatul de sodiu pentru curățenie, dar știați că este și un deodorant natural?

Poți pur și simplu să lași un bol cu câteva linguri de bicarbonat de sodiu lângă spațiul de gătit și acesta va absorbi toate acele mirosuri puternice. Câteva linguri de bicarbonat cu puțină apă și câteva picături din uleiul esențial preferat și pune-l pe plită la foc mic.

Bicarbonatul de sodiu poate, de asemenea, să te scape de mirosuri în locuri precum cuptorul cu microunde, trebuie doar să amesteci două linguri de bicarbonat cu o cană de apă și să pui neacoperit într-un recipient rezistent la microunde. Pune-l în funcțiune la viteză mare timp de 3-4 minute, apoi șterge pur și simplu după aceea.

Vezi și: Uită de bicarbonatul de sodiu! Ingredientul din bucătărie care îţi face oalele şi tigăile ca noi. Îl ai mereu la îndemână

3. Neutralizează mirosul de mâncare cu cafea

Ai niște zaț de cafea care a trecut prea mult timp de la preparare? Așează un bol mic de zaț de cafea nefiert în apropierea zonelor de gătit și va ajuta la neutralizarea mirosurilor puternice.

4. Scapă de mirosurile de gătit prin fierberea lămâilor

Un alt erou de curățare a bucătăriei, lămâile pot fi folosite pentru tot felul de curățenie în bucătărie, dar aroma lor proaspătă, de citrice, este excelentă pentru a curăța aerul după o sesiune mare de gătit.

Dacă ai folosit lămâi la gătit, aceasta poate fi o modalitate excelentă de a folosi resturile rămase. Doar pune o jumătate sau sferturi de lămâie într-o oală cu apă clocotită și aduce-o la fierbere la foc mic.

Pentru o eliminare suplimentară a mirosului, adaugă mai întâi o lingură de bicarbonat de sodiu în amestec. Lămâile sunt, de asemenea, excelente pentru a elimina mirosurile puternice de mâncare de pe mâini, doar stoarce puțin suc pe mâini, freacă și clăttește.

5. Aprinde o lumânare și scapi de mirosul de mâncare

O modalitate excelentă de a scăpa de mirosuri fără a introduce altele noi este să arzi o lumânare. Concepută special pentru a elimina mirosurile alimentare, dacă o aprinzi chiar înainte de a începe să gătești, poate reduce serios cantitatea de mirosuri care se acumulează.

Alternativ, poți arde lumânări parfumate obișnuite după ce ai terminat de gătit, mirosurile de citrice, de plante și cele curate, cum ar fi lenjeria sau bumbacul, toate funcționează foarte bine în spațiile din bucătărie.

6. Învață cum să scapi de mirosurile din bucătărie abordând chiuveta

Uneori, nu ceea ce se află în oală, ci ceea ce a fost turnat în chiuvetă este problema. Dacă chiuveta emană mirosuri neplăcute, fierbe niște apă în ceainic și toarno direct în chiuvetă. Vei fi surprins de câte ori acest lucru este tot ce este necesar pentru a curăța lucrurile urât mirositoare din țevi.

Tot mai ai o pungă? Toarnă 2-3 linguri de bicarbonat de sodiu pe gaură, urmate de două căni de oțet. Reacția chimică rezultată va face ca totul să bubuie. Lasă câteva minute înainte de a continua cu apă foarte fierbinte, fie din ceainic, fie direct de la robinet.

7. Redu mirosurile de pește curățând pe parcurs

Perspectiva mirosurilor persistente de pește te poate îndepărta cu totul de ideea de a găti pește. Dar există câteva lucruri pe care le poți face pentru a reduce mirosul.

Cel mai simplu este să te asiguri că peștele este proaspăt. Peștele ar trebui să miroasă a mare și nimic altceva.

8. Spune adio mirosurilor rele cu o oală de fiert la foc mic

Înlocuiește mirosurile neplăcute cu ceva mai drăguț, având o oală de fiert la foc mic gata de plecare. Aromele precum scorțișoara, cuișoarele și citricele funcționează bine, ceea ce face ca aceasta să fie o metodă excelentă de încercat în timpul lunilor de iarnă. Pur și simplu pune câteva condimente întregi și niște coajă de portocală într-un bol și aduce-le la o fierbere ușoară.

Concluzie

Acum știi care este trucul pentru a scăpa rapid de mirosul de mâncare, precum și alte câteva modalități ușoare de a scăpa de mirosul de mâncare.

Nu ne rămâne decât să-ți urăm baftă la gătit și baftă la scăpat de mirosuri!